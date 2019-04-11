سيدومير: التعادل مع الجونة غير مرضي.. لكنني سعيد بأداء اللاعبين

الخميس، 11 أبريل 2019 - 00:00

كتب : ياسر الشريف

سيدومير يانيفسكي المدرب المرشح لتدريب الإسماعيلي

قال البلجيكي سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي أن التعادل مع الجونة غير مرضى بالنسبة له".

الإسماعيلي تعادل مع الجونة بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وتابع سيدومير "رغم ذلك أنا راضي عما قدمه لاعبي الفريق خلال اللقاء".

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وواصل "للمباراة الثانية على التوالي، نلعب بعشرة لاعبين وأعتقد أن التحكيم عليه علامات استفهام كبيرة في لقاء اليوم مع كامل احترامي لهم".

يانيفسكي أتبع "في رأيي أن فقدان نقطتين في لقاء اليوم كان خارج نطاق العدالة".

واوضح "لا أركز على اللعب الدفاعي كما يتصور البعض لكنني أعمل على تأمين خطوط الفريق".

وأتم "سنغلق صفحة مواجهة للجونة بكل ما فيها، ونركزفي الاستعداد لمباراة المصري رغم ما نعانيه من إجهاد اللاعبين".

في الدوري الإسماعيلي الجونة

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