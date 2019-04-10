بالفيديو – أياكس يصدم رونالدو بعد 30 ثانية من الشوط الثاني
الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 22:16
كتب : FilGoal
احتاج أياكس أمستردام إلى 30 ثانية فقط بعد العودة من غرفة خلع الملابس، ليدرك التعادل في مواجهة يوفنتوس.
ديفيد نيريس كومبوس
النادي : أياكس
أياكس يستقبل يوفنتوس على ملعب يوهان كرويف أرينا في العاصمة الهولندية أمستردام، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان يوفنتوس متقدّما بهدف كريستيانو رونالدو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عندما فوجئ لاعبو يوفنتوس بهدف مبكر جدا لـ أياكس في أولى دقائق الشوط الثاني.
البرازيلي دافيد نيريس استغل خطأ من جواو كانسيلو ظهير يوفنتوس الذي فقد الكرة، ليطلق تسديدة يمينية رائعة لم يقدر البولندي فويتشيك تشيزني على إبعادها.
الهدف هو الثاني في مسيرة نيريس بدوري أبطال أوروبا، بعد هدفه في شباك ريال مدريد بالدور السابق، عندما نج شبان أياكس في تجريد الميرنجي من لقبه الأوروبي.