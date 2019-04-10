بالفيديو - رونالدو ملك دوري أبطال أوروبا يتقدّم لـ يوفنتوس على أياكس

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 21:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس

لم يكف كريستيانو رونالدو عن ممارسة هوايته المفضلة في دوري أبطال أوروبا، وهز شباك أياكس أمستردام.

يوفنتوس يحل ضيفا على نظيره الهولندي في ملعب يوهان كرويف أرينا، بذهاب ربع نهائي المسابقة.

الشوط الأول كان على بعد لحظات قليلة من الانتهاء دون أهداف، قبل أن يظهر رونالدو ويفتتح التسجيل لـ يوفنتوس بضربة رأسية بعد عرضية مواطنه البرتغالي جواو كانسيلو في الدقيقة 45.

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الهدف هو الـ126 إجمالا لـ رونالدو في مسيرته بدوري أبطال أوروبا، والـ23 بضربة رأس.

اللاعب البرتغالي الذي يخوض مباراته رقم 165 في المسابقة، سجّل 41 هدفا في دوري الأبطال في ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.

الهدف هو الثامن لـ رونالدو في شباك أياكس في مسيرته، خلال 6 مواجهات مع الفريق الهولندي.

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