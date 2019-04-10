يرى سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي أن لاعبو فريقه كانوا رجالا أمام الجونة رغم ضياع الفوز.

الإسماعيلي تعادل مع الجونة بهدفين لكل فريق، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 للدوري المصري.

وقال سعفان الصغير في تصريحات لـFilGoal.com: "لاعبو الفريق، وكانوا عند حسن ظننا بهم".

وأضاف "كنا الأقرب للفوز رغم اخطاء التحكيم التي ساهمت في إحراز المنافس للهدف الاول من تسلل واضح والثاني من خطأ الالتحام مع الحارس ووقوعه ولم يقف اللقاء".

سعفان أتبع "إذا استمر محمد فوزي على هذا المستوى سيكون حارس متميز على الساحة المصرية، لكن أن يلقى الاهتمام".

وأتم "أحمد الله على أننا خرجنا بدون إصابات، وسنسعت للمباريات الصعبة المقبلة".