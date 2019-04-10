خاص مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: اكتسبنا بعض الإيجابيات رغم عدم الفوز أمام الجونة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 21:27

كتب : ياسر الشريف

محمد محسن أبو جريشة

يرى محمد محسن أبو جريشة مدرب الإسماعيلي، أن فريقه اكتسب بعض الإيجابيات أمام مصر للمقاصة رغم عدم تحقيق الفوز.

الإسماعيلي تعادل مع الجونة بهدفين لكل فريق، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وقال محمد أبو جريشة في تصريحات لـFilGoal.com: "كنا نربد تحقيق الفوز والثلاث نقاط أمام الجونة، لكننا فشلنا في ذلك بآخر دقيقة".

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وأضاف "رغم ذلك لقد حققنا بعض الإيجابيات في تماسك اللاعبين رغم النقص العددي وعودتهم للقاء بعد طرد صامويل بافور وتصدي محمد فوزيلركلة الجزاء".

أبو جريشة أتبع "كان في إمكاننا تحقيق نتيجة كبيرة لولا سوء توفيق بينسون شيلونجو في ثلاث فرص".

وواصل "لعب الفريق منقوصا أثر على مجهود اللاعبين وساهم في إحراز المنافس لهدف التعادل الثاني في آخر ثانية من اللقاء".

مدرب الإسماعيلي استرسل "هناك أخطاء في التمركز واضحة أثرت على الفريق، ومع هذا نجح اللاعبين في التماسك مما يعنى أنهم اكتسبوا الكثير من الخبرات خاصة من اللعب في البطولة الإفريقية وتتابع المباريات المحلية".

وأتم "تنتظرنا مباريات أكثر صعوبة في الفترة المقبلة، بداية من مواجهة المصري ثم الزمالك وسنعمل على تحقيق هدفنا في الوصول للمربع الذهبي".

في الدوري الإسماعيلي الجونة

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