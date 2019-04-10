انتهت #ليلة_الأبطال – مانشستر يونايتد (0) - (1) برشلونة.. انتصار البلوجرانا

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 20:30

كتب : FilGoal

سيرخيو بويكيتس - مانشستر يونايتد - برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وبرشلونة التي تقام اليوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بانتصار برشلونة بهدف دون رد.

ق90: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق85: التبديل الثالث ليونايتد بمشاركة أندرياس بيريرا بدلا من راشفورد.

ق82: ركلة حرة مباشرة لبرشلونة من على حدود منطقة جزاء يونايتد.

ق74: التبديل الثاني ليونايتد بمشاركة لينجارد بدلا من دالوت.

ق72: ضغط من يونايتد واعتماد برشلونة على المرتدات السريعة.

ق65: التبديل الأول لبرشلونة بمشاركة فيدال بدلا من كوتينيو، والتبديل الثاني بمشاركة سيرجي روبرتو بدلا من أرثور.

ق50: تير شتيجن شتت الكرة بالخطأ ولكن تصويبة راشفورد تخطئ مرمى برشلونة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق39: عرضية رائعة من راشفورد في الناحية اليمنى ولكن رأسية دالوت مرت بجوار مرمى تير شتيجن لتضيع فرصة التعادل على يونايتد.

ق33: خطأ من ليندلوف في تشتيت الكرة وكوتينيو يسدد مباشرة لكن دي خيا يتألق ويتصدى لتصويبته.

ق29: توقف اللعب لإصابة ميسي عقب تدخل قوي من سمولينج.

ق13: جووووووول الهدف الأول من برشلونة عن طريق سواريز.

ق8: بينية رائعة من بوجبا ولكن تير شتيجن يشتت الكرة قبل لحاق راشفورد بها.

ق4: تسديدة قوية من راشفورد من ركلة حرة مباشرة لكنها مرت بجوار مرمى برشلونة.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد برشلونة ليلة الأبطال

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