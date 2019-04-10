تشكيل #ليلة_الأبطال - رونالدو ملك أوروبا يقود يوفنتوس.. وزياش التهديد الأكبر في أياكس

عاد كريستيانو رونالدو لتشكيلة يوفنتوس الأساسية، في مواجهة أياكس أمستردام بدوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس يحل ضيفا على أياكس في هولندا بذهاب ربع نهائي المسابقة، مباراة تشهد الظهور الأول للنجم البرتغالي بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن آخر 4 مباريات للسيدة العجوز.

وقرر ماسيميليانو أليجري المدير الفني لليوفي، الدفع بـ دانييلي روجاني في قلب الدفاع بدلا من جورجيو كيليني المصاب، كما أبقى ليوناردو سبيناتزولا على مقاعد البدلاء.

دكة بدلاء يوفنتوس تشهد أوراق هجومية مميزة، بتواجد باولو ديبالا ودوجلاس كوستا والشاب الصاعد مويس كين.

في المقابل يغيب المغربي نصير مزراوي الظهير الأيمن لـ أياكس للإيقاف، فيما ظهر نفس الثلاثي الهجومي الذي أطاح بـ ريال مدريد من الدور السابق: حكيم زياش، دوسان تاديتش، دافيد نيريس.

تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فويتشتش تشيزني

الدفاع: جواو كانسيلو – دانييلي روجاني – ليوناردو بونوتشي – أليكس ساندرو

الوسط: ميراليم بيانيتش – رودريجو بينتانكور – بليز ماتويدي

الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي – ماريو ماندزوكيتش – كريستيانو رونالدو

دكة البدلاء: ماتيا بيرين – ماتيا دي تشيليو – ليوناردو سبيناتزولا – سامي خضيرة – باولو ديبالا – دوجلاس كوستا – مويس كين

تشكيل أياكس أمستردام:

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: يويل فيلتمان – ماتياس دي ليخت – دالي بليند – نيكولاس تاليافيكو

الوسط: لاسي شونه – دوني فان دي بيك – فرينكي دي يونج

الهجوم: حكيم زياش – دوسان تاديتش – دافيد نيريس

دكة البدلاء: برونو فاريلا - راسموس نيسين كريستنسن – دالي سينكجرافن – كاسبر دولبيرج – كلاس يان هونتيلار - إيكيلنكامب