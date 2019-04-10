يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي والجونة، ضمن مباريات الجولة الـ17 للدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا

_ _ _ _ _

نهاية المباراة بالتعادل

ق. 94 جوووول التعااادل للجونة. أحمد حسن مكي يسجل التعادل برأسية في الدقيقة الأخيرة.

ق.70 محمد الضرف يشارك في صفوف الإسماعيلي بدلا من كريم بامبو.

ق. 70 أحمد عيد عبد الملك يشارك في صفوف الجونة بدلا من أحمد علي.

ق. 63 تبديل أول للجونة بدخول إسلام رشدي بدلا من سيرجي أكا.

ق. 57 جوووول ثان. محمود متولي يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 56 ركلة جزااء للإسماعيلي. شيلونجو راوغ الحارس ويسقط على الأرض، ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 جووووول التعادل للإسماعيلي عن طريق شيلونجو. انفرد بالمرمى ويراوغ الحارس ليسجل في المرمى الخالي.

ق. 22 أوووه محمد فوزي حارس الإسماعيلي يتألق ويتصدى لركلة الجزاء من أحمد حسن مكي.

إبراهيم نور الدين يشهر البطاقة الحمراء مباشرة لصامويل بافور مدافع الإسماعيلي.

ق. 20 ركلة جزاء للجونة. أحمد حسن مكي يراوغ الحارس ويمرر الكرة إلى أحمد حمدي الذي يراوغ باهر المحمدي ويسدد لكن بافور يمنع الكرة بيده، ليحتسب إبراهيم نور الدين حكم اللقاء، ركلة جزاء.

ق. 14 جوووول أول للجونة. عرضية من أحمد علي، قابلها أحمد حسن مكي بلمسة في المرمى الخالي.

ق. 7 عرضية جديدة نصل إلى شيلونجو داخل منطقة الجزاء، لكنه استلمها وسدد بيسراه في الدفاع لتتحول إلى ركنية.

ق. 6 شيلونجو ينفرد بمرمى الجونة ويحاول مراوغة الحارس، لكن محمود الغرباوي يتصدى للكرة بنجاح.

بداية المباراة