بالفيديو – هدفان رائعان لـ شابي في تعادل السد أمام باختاكور.. وبرسبوليس يُسقِط الأهلي

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 20:23

كتب : FilGoal

شابي - السد

خرج السد القطري متعادلا أمام مضيفه باختاكور طشقند الأوزبكي بهدفين لكل طرف، في المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

القائد الإسباني المخضرم شابي هيرنانديز سجّل هدفي السد في الدقيقتين 6 و16، بينما سجّل خوجياكبار أليجونوف، ودراجون سيران هدفي الفريق الأوزبكي.

ليرفع السد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف باختاكور المتصدر صاحب الـ5 نقاط.

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وفي نفس المجموعة، سقط الأهلي السعودي بهدفين دون رد على أرض برسبوليس الإيراني وصيف النسخة الماضية، على ملعب زعبيل في إمارة دبي.

شجاعي خليل زاده سجّل هدف برسبوليس الأول في الدقيقة 18، وأضاف زميله علي علي بور الهدف الثاني في الدقيقة 48.

ليرفع برسبوليس رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمّد رصيد الأهلي عند 3 نقاط في المركز الرابع –الأخير-.

دوري أبطال آسيا السد الأهلي باختاكور برسبوليس

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