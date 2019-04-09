انتهت دوري الأبطال - ليفربول (2)-(0) بورتو

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 20:21

كتب : FilGoal

فيرمينو - كيتا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول الإنجليزي ضد بورتو البرتغالي في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا في المباراة التي تقام بملعب أنفيلد معقل الريدز.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول بثانئية

ق 72: التغيير الأول لليفربول بنزول ديفوك أوريجي بدلا من ساديو ماني

ق 52: صلاح يستلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد لكن كاسياس يمسك بها

ق 47: هدف ملغي لساديو ماني بداعي التسلل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: عرضية رائعة من هيندرسون من الناحية اليمنى تصل إلى فيرمينو أمام المرمى الذي سدد بالقدم اليسرى أعلى العارضة

ق 30: موسى ماريجا مهاجم بورتو ينفرد ويسدد بقوى لكن أليسون يتصدى للكرة ويبعدها

ق 26: جووووووووووول فيرمينو يضيف الثاني بعد هجمة رائعة واختراق من أرنولد الذي ممر الكرة إلى المهاجم البرازيلي أمام الشباك

ق 21: ماذا أهدرت يا صلاح.. ينفرد بالمرمى ويسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 17: تسديدة قوية من محمد صلاح من أمام منطقة الجزاء يتصدى لها إيكر كاسياس

ق 15: محمد صلاح ينطلق من الناحية اليمنى ويلعب عرضية يبعدها دفاع بورتو إلى ركنية

ق 5: جوووول نابي كيتا يسجل الهدف الأول بتسديدة رائعة على يسار الحارس

انطلاق المباراة

ليفربول محمد صلاح بورتو دوري أبطال أوروبا

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