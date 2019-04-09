مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-4-2019 والقنوات الناقلة.. يا مراحب بليالي الأبطال

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 00:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح - بورتو

لا صوت يعلو فوق صوت نشيد دوري أبطال أوروبا. يا مراحب بليالي الأبطال.

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ليفربول مع محترفنا المصري محمد صلاح يستعد لاستضافة بورتو في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 2 بتعليق رؤوف خليف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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توتنام يواجه مانشستر سيتي في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 1 بتعليق حفيظ الدراجي وخليل البلوشي.

وفي دوري أبطال آسيا، يلعب اتحاد جدة أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي في الثامنة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 3.

ويلعب الريان القطري أمام الوحدة الإماراتي في الخامسة والنصف و5 دقائق على بي إن سبورتس 3.

ويحل أهلي جدة السعودي ضيفا على بيرسيبوليس الإيراني في الخامسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4.

ويلعب باختاكور الأوزبكي أمام السد القطري في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 1، في أبرز مواجهات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

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في أوروبا بورتو ليفربول في المحترفين ليلة الأبطال

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