إصابة مدافع المصري بقطع في الربط الصليبي

كشفت الفحوصات المبدئية التي خضع لها محمد صالح مدافع المصري البورسعيدي عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وجاءت إصابة المدافع الفلسطيني خلال المباراة الودية للمصري ضد فريق الشباب في النادي أمس الأحد.

وكان صالح خرج من المباراة بعد مرور 15 دقيقة متأثرا بإصابته بعد تدخل قوي.

ومن المقرر أن يخضع مدافع المصري لفحوصات طبية أخرى خلال الساعات المقبلة، للوقوف على حجم الإصابة والفترة التي يحتاجها للعلاج.

ويقدم صالح مستويات مميزة مع المصري منذ انضمامه لصفوف الفريق يناير الماضي، وبات من الأعمدة الأساسية للفريق في خط الدفاع تحت قيادة مدربه إيهاب جلال.

وشارك صاحب الـ25 عاما في 7 مباريات مع المصري وسجل هدفا.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في مباراة من الجولة الـ28 في الدوري المصري الممتاز.