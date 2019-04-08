إصابة مدافع المصري بقطع في الربط الصليبي

الإثنين، 08 أبريل 2019 - 15:44

كتب : أيمن عيد

محمد صالح يحتفل بهدف المصري في النجوم

كشفت الفحوصات المبدئية التي خضع لها محمد صالح مدافع المصري البورسعيدي عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وجاءت إصابة المدافع الفلسطيني خلال المباراة الودية للمصري ضد فريق الشباب في النادي أمس الأحد.

وكان صالح خرج من المباراة بعد مرور 15 دقيقة متأثرا بإصابته بعد تدخل قوي.

أخبار متعلقة

أبو ريدة يشكر الجيش بعد الموافقة على إقامة مباراة الأهلي في برج العرب والزمالك في السويس المصري لـ في الجول: لن نسمح ببث لقاء الزمالك تلفزيونيا رسميا – تعديل موعد مواجهة المصري والزمالك حارس حسنية أغادير: اعتراف لاعب الزمالك يوضح ما فعلناه.. متفائلون

ومن المقرر أن يخضع مدافع المصري لفحوصات طبية أخرى خلال الساعات المقبلة، للوقوف على حجم الإصابة والفترة التي يحتاجها للعلاج.

ويقدم صالح مستويات مميزة مع المصري منذ انضمامه لصفوف الفريق يناير الماضي، وبات من الأعمدة الأساسية للفريق في خط الدفاع تحت قيادة مدربه إيهاب جلال.

وشارك صاحب الـ25 عاما في 7 مباريات مع المصري وسجل هدفا.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في مباراة من الجولة الـ28 في الدوري المصري الممتاز.

المصري الزمالك في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

الحُكم على ثنائي شبيبة القبائل بالسجن شهرين مع إيقاف التنفيذ في قضية المخدرات 52 ثاتيه | الوطن العربي
كوينتراو: لا أستطيع الإفصاح عما حدث في ريال مدريد 4 دقيقة | أوروبا
إيجوايين: أريد البقاء مع تشيلسي 37 دقيقة | أوروبا
رئيس برشلونة يعترف: حاولنا شراء بوجبا.. وهذا سبب فشل الصفقة 59 دقيقة | أوروبا
كيكر: هازارد الصغير يوافق على الانضمام لـ دورتموند ساعة | أوروبا
دون أن يفصح عن هويته.. نجل رونالدينيو ينجح في اختبارات كروزيرو ساعة | أمريكا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 3 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز 4 مران الأهلي الأول بعد خماسية بريتوريا.. جلسة "عاصفة" مع الخطيب ورسالة من عبد الحفيظ للاعبين

قد ينال إعجابك