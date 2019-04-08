تقرير: السعودية تطلب تنظيم كأس العالم للأندية

قالت صحيفة الجزيرة السعودية إن الاتحاد السعودي لكرة القدم طلب من نظيره الدولي (فيفا) تنظيم كأس العالم للأندية في نسختي 2019 و2020.

وكتبت الصحيفة عبر حسابها في تويتر إن الاتحاد أرسل طلبه سرا لفيفا وسيتم البت في الأمر خلال اجتماع الأخير في 5 يونيو المقبل.

وأعلن فيفا في مارس الماضي نظاما جديدا لمونديال الأندية يزيد عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 24 ناديا.

وكشف أن النسخة الأولى من البطولة التي ستلعب بهذا النظام ستكون في منتصف العام الميلادي 2021.

مصادر "الجزيرة" : الاتحاد السعودي لكرة القدم يتقدم بطلب تنظيم كأس العالم للأندية 2019 و 2020 بشكل سري وسيتم البت في اجتماع فيفا في الخامس من يونيو على أن يشارك بطل الدوري السعودي في نسخته الحالية في البطولة . @s_alharthi11 pic.twitter.com/eKvvNmCM5w — رياضة - الجزيرة (@sport_jazirah) April 8, 2019

وقالت تقارير إن فيفا بعد هذا القرار سيلغي مونديال الأندية في نسختي 2019 و2020.

وتوج ريال مدريد بلقب البطولة في ديسمبر الماضي بالفوز على مضيفه العين الإماراتي في النهائي.

ويشارك بطل كل قارة في البطولة إضافة إلى بطل الدوري المحلي للبلد المنظم.