تقرير: السعودية تطلب تنظيم كأس العالم للأندية

الإثنين، 08 أبريل 2019 - 13:35

كتب : FilGoal

الأندية

قالت صحيفة الجزيرة السعودية إن الاتحاد السعودي لكرة القدم طلب من نظيره الدولي (فيفا) تنظيم كأس العالم للأندية في نسختي 2019 و2020.

وكتبت الصحيفة عبر حسابها في تويتر إن الاتحاد أرسل طلبه سرا لفيفا وسيتم البت في الأمر خلال اجتماع الأخير في 5 يونيو المقبل.

وأعلن فيفا في مارس الماضي نظاما جديدا لمونديال الأندية يزيد عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 24 ناديا.

أخبار متعلقة

رسميا – تعديل موعد مواجهة المصري والزمالك عامر حسين: ننتظر موافقة برج العرب على استضافة الأهلي وصن داونز.. "هوجة القمة" سبب الأزمة

وكشف أن النسخة الأولى من البطولة التي ستلعب بهذا النظام ستكون في منتصف العام الميلادي 2021.

وقالت تقارير إن فيفا بعد هذا القرار سيلغي مونديال الأندية في نسختي 2019 و2020.

وتوج ريال مدريد بلقب البطولة في ديسمبر الماضي بالفوز على مضيفه العين الإماراتي في النهائي.

ويشارك بطل كل قارة في البطولة إضافة إلى بطل الدوري المحلي للبلد المنظم.

كأس العالم للأندية

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب حسنية أغادير متحسرا: كان يمكننا الانتصار على الزمالك بهدفين على الأقل 31 دقيقة | إفريقيا
مصدر في الزمالك لـ في الجول: جروس رفض فكرة تبكير مباراة المصري 35 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الزمالك يبدأ إنهاء إجراءات سفر مصطفى فتحي لـ ألمانيا مرة أخرى 51 دقيقة | الدوري المصري
وائل جمعة لـ في الجول: ما حدث للأهلي ضد صن داونز أمر نادر.. اللعب بثلاثي دفاعي هو الأفضل في العودة ساعة | إفريقيا
عبد الحفيظ: غرمت نفسي مثل الجميع لأن ما حدث غير مسبوق.. ومستعد لخوض الإياب أمام منزلي ساعة | إفريقيا
إصابة مدافع المصري بقطع في الربط الصليبي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 3 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز 4 مران الأهلي الأول بعد خماسية بريتوريا.. جلسة "عاصفة" مع الخطيب ورسالة من عبد الحفيظ للاعبين

قد ينال إعجابك