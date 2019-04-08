توخيل يوبخ صحفيا ارتدى قميص ستراسبورج

غضب توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان من وجود صحفي يرتدي قميص نادي ستراسبورج خلال المؤتمر الصحفي الذي تلى تعادل الفريقين بنتيجة 2-2 في الجولة 31 من الدوري الفرنسي يوم الأحد.

وارتدى لوران باجانيلي صحفي قناة كانال+ قميص ديميتري لينارد حارس ستراسبورج الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي كان فوز باريس بها سيمنحه اللقب.

وتحدث الألماني توخيل إلى باجانيلي، لاعب تولون السابق، قائلا:"أنت صحفي لكن ترتدي هذا القميص؟ أنت تنكر لكني أراك. لن يحدث ذلك في المرة القادمة".

ويحل باريس ضيفا على ليل وصيف الدوري يوم الأحد والتعادل يكفيه للتتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي.

ورغم هدف إيريك ماكسيم تشوبو موتينج المبكر في الدقيقة 13 إلا أن ستراسبورج قلب النتيجة لصالحه وقبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي أدرك ثيلو كيرير التعادل للفريق العاصمي.