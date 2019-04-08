جوارديولا: موسمنا مذهل حتى لو خسرنا الدوري والأبطال

الإثنين، 08 أبريل 2019 - 09:12

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يفتخر جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بما قدمه فريقه في الموسم الحالي والذي جعله منافسا بقوة على كل البطولات المشارك بها، مشيرا إلى أنه حتى لو خسر كافة الألقاب فهذا لا يقلل من شأن ما قدمه لاعبوه.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"لقد نجحنا بالفعل، موسم مذهل لنا. أعلم أن الحكم علينا يكون وفقا للألقاب لكن حتى لو أنهينا الموسم بالفوز فقط بكأس الرابطة الإنجليزية وقال الناس إنه كارثي، هذا الموسم مذهل بالفعل".

في بداية موسم 2018-2019 توج سيتي بكأس الدرع الخيرية على حساب تشيلسي، وفي فبراير هزم الأخير ليتوج بكأس الرابطة، وهو المرشح الأقوى للفوز بلقب الدوري رغم المنافسة الشرسة مع ليفربول، ويستعد لخوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنام، وسيواجه واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

أخبار متعلقة

فرج عامر: مران سموحة بات مثل برشلونة بفضل حسام حسن.. ونحقق مع باسم مرسي كوتينيو: لا أفكر في العودة لإنجلترا اتحاد الكرة لـ في الجول: الأهلي لم يطلب تأجيل مباراة مصر للمقاصة مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8-4-2019 والقنوات الناقلة.. تشيلسي وأبطال آسيا

واستمر مدرب برشلونة الأسبق "لا أعلم ما سيحدث. أنا فخور جدا ونريد المواصلة لأنه جيد أن تلعب. شبه مستحيل تحقيقها (الرباعية). نقاتل وسنرى. المشكلة دائما هي اللقاء المقبل. صدقوني، لا أركز على الفوز بكل شيء، الأمر منوط بحضورك القوي وأن تستعد جيدا للقاء المقبل".

وأتم المدرب البالغ عمره 48 عاما "إذا خسرنا، سأقول للاعبين إنهم أبطالي لأن ما قدموه حتى الآن مذهل".

ويحل سيتي يوم الأربعاء ضيفا على مواطنه الإنجليزي توتنام في ذهاب ربع نهائي الأبطال.

وفاز سيتي دون عناء على برايتون يوم السبت ليتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل الفريق وصافة الدوري حاليا بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر لكن الأخير خاض مباراة أكثر من الأول.

جوارديولا مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

سيمبا يشكو تغيير حكم مباراته أمام مازيمبي 3 دقيقة | إفريقيا
اتحاد الكرة لـ في الجول: احتوينا غضب مسؤولي برج العرب.. والملعب يستضيف لقاء الأهلي 16 دقيقة | إفريقيا
مصدر مقرب من لاسارتي لـ في الجول: المدرب يريد الاستمرار مع الأهلي.. لم يبلغه أحد بالرحيل 24 دقيقة | إفريقيا
مران الأهلي الأول بعد خماسية بريتوريا.. جلسة "عاصفة" مع الخطيب ورسالة من عبد الحفيظ للاعبين ساعة | إفريقيا
شارك برأيك.. ما الفرق الأقرب للهبوط من الدوري المصري الممتاز؟ ساعة | الدوري المصري
تقرير: ريال مدريد يريد هازارد قبل نهاية الموسم 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 3 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز 4 الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

قد ينال إعجابك