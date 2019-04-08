جوارديولا: موسمنا مذهل حتى لو خسرنا الدوري والأبطال

يفتخر جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بما قدمه فريقه في الموسم الحالي والذي جعله منافسا بقوة على كل البطولات المشارك بها، مشيرا إلى أنه حتى لو خسر كافة الألقاب فهذا لا يقلل من شأن ما قدمه لاعبوه.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"لقد نجحنا بالفعل، موسم مذهل لنا. أعلم أن الحكم علينا يكون وفقا للألقاب لكن حتى لو أنهينا الموسم بالفوز فقط بكأس الرابطة الإنجليزية وقال الناس إنه كارثي، هذا الموسم مذهل بالفعل".

في بداية موسم 2018-2019 توج سيتي بكأس الدرع الخيرية على حساب تشيلسي، وفي فبراير هزم الأخير ليتوج بكأس الرابطة، وهو المرشح الأقوى للفوز بلقب الدوري رغم المنافسة الشرسة مع ليفربول، ويستعد لخوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنام، وسيواجه واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

واستمر مدرب برشلونة الأسبق "لا أعلم ما سيحدث. أنا فخور جدا ونريد المواصلة لأنه جيد أن تلعب. شبه مستحيل تحقيقها (الرباعية). نقاتل وسنرى. المشكلة دائما هي اللقاء المقبل. صدقوني، لا أركز على الفوز بكل شيء، الأمر منوط بحضورك القوي وأن تستعد جيدا للقاء المقبل".

وأتم المدرب البالغ عمره 48 عاما "إذا خسرنا، سأقول للاعبين إنهم أبطالي لأن ما قدموه حتى الآن مذهل".

ويحل سيتي يوم الأربعاء ضيفا على مواطنه الإنجليزي توتنام في ذهاب ربع نهائي الأبطال.

وفاز سيتي دون عناء على برايتون يوم السبت ليتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل الفريق وصافة الدوري حاليا بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر لكن الأخير خاض مباراة أكثر من الأول.