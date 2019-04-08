كوتينيو: لا أفكر في العودة لإنجلترا

شدد فيليب كوتينيو لاعب برشلونة على سعادته باللعب في صفوف الفريق، مشيرا إلى أنه لا يفكر في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيليبي كوتينيو النادي : برشلونة برشلونة

وقال البرازيلي في حوار مع صحيفة ميرور الإنجليزية:"تركيزي بالكامل مع برشلونة. العودة إلى إنجلترا ليس ضمن خططي".

وواصل اللاعب البالغ عمره 26 عاما "هذا موسمي الثاني هنا. فزت بألقاب لكني دائما طموح ولاعب متطلب. لذا أريد المزيد والمزيد".

وأتم لاعب ليفربول السابق "أنا سعيد. أردت اللعب في إسبانيا وأنا في أفضل ناد بإسبانيا".

وزعمت تقارير أن كوتينيو يفكر في الرحيل عن برشلونة لأنه لا يشارك بصفة أساسية باستمرار.

وشارك كوتينيو في 44 مباراة مع فريق بلاوجرانا في الموسم الحالي وسجل 10 أهداف وأرسل 5 تمريرات حاسمة.