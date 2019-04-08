مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8-4-2019 والقنوات الناقلة.. تشيلسي وأبطال آسيا

الإثنين، 08 أبريل 2019 - 00:40

كتب : FilGoal

جورجينيو - تشيلسي - فولام

أحد كروي انتهى والمباريات لم تنته في أوروبا. أهلا بكم في الاثنين الكروي.

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تشيلسي يواجه وست هام في التاسعة مساءً في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي على بي إن سبورتس 2.

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ويلعب بولونيا أمام كييفو في الثامنة والنصف مساءً في الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي على بي إن سبورتس 4.

وسنكون على موعد مع مواجهات قوية في دوري أبطال آسيا.

الدحيل القطري ضد العين الإماراتي في الخامسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 1.

ويلعب الوصل الإماراتي أمام أصفهان الإيراني في الخامسة و40 دقيقة مساءً على بي إن سبورتس 2.

وفي السابعة مساءً يلعب استقلال طهران الإيراني أمام الهلال السعودي على بي إن سببورتس 5.

ويستضيف النصر السعودي نظيره الزوراء العراقي في السابعة والربع مساءً على بي إن سبورتس 3، وجميعها مباريات في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

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مباريات اليوم دوري أبطال آسيا تشيلسي

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