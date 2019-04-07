بالفيديو – نابولي يتعثر أمام جنوى.. يوفنتوس على بعد نقطة واحدة من لقب الدوري

صار يوفنتوس قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري الإيطالي، بعد تعادل نابولي 1-1 أمام ضيفه جنوى في ملعب سان باولو، بالجولة 31 من الدوري الإيطالي.

دريس ميرتنز سجل هدف نابولي، فيما أدرك داركو لازوفيتش التعادل للضيوف، ليتعثر الفريق السماوي ويفقد نقطتين.

نابولي رفع رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع جنوى رصيده إلى 34 نقطة في المركز 14.

هذا التعادل وصل بالفارق بين نابولي ويوفنتوس المتصدر إلى 20 نقطة قبل 7 جولات على نهاية المسابقة.

مما يجعل يوفنتوس في حاجة إلى نقطة واحدة ليتوج رسميا بالدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي، إذ يتفوق على نابولي في المواجهات المباشرة.

جنوى اضطر إلى اللعب منقوصا من خدمات لاعبه ستيفانو ستورارو منذ الدقيقة 28، بعد أن تلقى البطاقة الحمراء إثر تدخل عنيف في حق البرازيلي آلان.

البطاقة كانت صفراء بواسطة الحكم فابريتسيو باسكوا في بادئ الأمر، قبل أن يراجع تقنية الفيديو ويغيّر اللون إلى أحمر.

نابولي استغل النقص العددي، فتقدّم في النتيجة بالدقيقة 34 عن طريق البلجيكي دريس ميرتنز الذي أطلق كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ميرتنز رفع رصيده بقميص نابولي إجمالا إلى 104 هدفا، معادلا إدينسون كافاني الذي يحتل المركز الرابع على لائحة هدافي النادي تاريخيًا.

جنوى بدوره لم يكتف بالمشاهدة، وهدد مرمى نابولي في نهاية الشوط، حتى أدرك التعادل عن طريق داركو لازوفيتش بتسديدة رائعة على الطائر بعد تمريرة حريرية من المخضرم جوران بانديف، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للحصة الأولى.

في الشوط الثاني فشل الفريقان في هز الشباك مجددا، ليخرج يوفنتوس مستفيدا وحيدا من هذه المواجهة.