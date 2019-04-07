انتهت - بتروجت (1) - (0) الاتحاد.. إنبي (1) - (1) الداخلية

تابع لحظة بلحظة مباراتين يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز الأولى بين بتروجيت والاتحاد والثانية يستضيف فيها الداخلية فريق إنبي.

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وهنا لمتابعة لقاء الداخلية وإنبي

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انتهت

** ق83 جووووووووووووول عفيفي وهدف قاتل لـ بتروجت في مرمى الاتحاد

** ق68 جوووووووووووووول محمد سالم والتعادل لـ الداخلية من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

** بتروجت (0) - (0) الاتحاد السكندري... إنبي (1) - (0) الداخلية

** انطلاق الشوط الثاني

** استراحة

** ق35 جووووووووووووووول إنبي والهدف الأول عن طريق أحمد رفعت من علامة الجزاء.

بداية المباراتين

المباراتان تنطلقان بعد قليل