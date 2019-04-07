بالفيديو – النني يشارك في خسارة مفاجئة لأرسنال أمام إيفرتون

شارك محمد النني كأساسي، وخسر أرسنال أمام إيفرتون بهدف عطل مسيرة المدفعجية في صراع المربع الذهبي.

خسارة جمدت رصيد أرسنال عند النقطة الـ63 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

خسر أرسنال أمام إيفرتون بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي. هدف سجله فيل جاجيلكا في الدقيقة العاشرة.

وصف المباراة

تقدم إيفرتون مبكرا في الدقيقة العاشرة عن طريق فيل جاجيلكا. ركنية، قابلها جاجيلكا برأسية في المرمى.

وخرج محمد النني مستبدلا مع بداية الشوط الثاني لصالح أرون رامسي.

كاد رامسي يسجل التعادل في الدقيقة الـ47. عرضية أخرجها بيكفورد، وتابعها رامسي لكن فوق المرمى بقليل.

خمس دقائق مرت، ولجأ أوناي إيمري للدكة مرة أخرى، فشارك أوباميانج بدلا من كولاسينياك.

وكاد إيفرتون يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ59. خطأ من دفاع أرسنال، لينفرد بيرنارد بالمرمى، لكن لينو تألق وتصدى للكرة.

التغيير الأخير لإيمري جاء في الدقيقة الـ74 بدخول أليكس إيوبي بدلا من ميسوت أوزيل.

ورد ماركو سيلفا مدرب إيفرتون بمشاركة ثيو والكوت بدلا من ريتشارليسون في الدقيقة الـ79.

ورغم سعي أرسنال للخروج بنقطة على الأقل، لكنهم أيضا لم يشكلوا خطورة كبيرة على مرمى بيكفورد في الدقائق المتبقية، لينتهي اللقاء بفوز إيفرتون بهدف مقابل لا شيء.

فوز إيفرتون رفع رصيده للنقطة الـ46 مرتقيا للمركز التاسع، فيما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة الـ63 في المركز الرابع.