يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيفرتون وأرسنال، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز إيفرتون على أرسنال

ق. 59 خطأ في دفاع أرسنال، وبيرنارد ينفرد لكن لينو يتصدى ببراعة.

ق. 50 أوباميانج يشارك بدلا من كولاسينياك.

خروج محمد النني مع بداية الشوط الثاني ودخول أرون رامسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق10: فيل جاجييلكا يسجل الهدف الأول لإيفرتون

بداية المباراة