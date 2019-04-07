مدرب دورتموند بعد السقوط المدوي: تلقينا درسا وبايرن استحق الفوز

الأحد، 07 أبريل 2019 - 12:55

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

شدد لوسيين فافري مدرب دورتموند أن فريقه قدم مباراة سيئة يوم السبت أمام مضيفه بايرن ميونيخ الذي استحق الفوز بنتيجة كبيرة قدرها 5-صفر في الجولة 28 من الدوري الألماني.

وقال فافري في تصريحات صحفية:"صعب تقبل نتيجة 5-صفر لكنها مستحقة، أهنئ زملائي. بوضوح تستطيع القول إنه درس لنا. أتيحت لنا فرصة تسجيل هدف أول كاد يغير المباراة".

وواصل "بايرن واصل هيمنته على اللقاء بسرعة أكبر وتحركات أفضل. لعبوا بمستوى عال. كان درسا وبعد 4-صفر كانت العودة صعبة في الشوط الثاني".

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رغم الهزيمة القاسية وتراجع دورتموند لوصافة ترتيب الدوري إلا أن أمله لا يزال قائما في التتويج باللقب نظرا لابتعاده بفارق نقطة وحيدة عن بايرن المتصدر.

وأتم فافري "علينا التركيز على اللقاء المقبل. ربما اليوم كنا تركيزنا أكثر على اللقب. أمامنا 6 مباريات صعبة، كانت المنافسة قوية حتى الآن، حتى في اللقاء الأخير ضد فولفسبورج أو الذي لعبناه في برلين".

وتتبقى 6 مباريات على نهاية البطولة ويستضيف دورتموند فريق ماينز يوم السبت.

دورتموند بايرن ميونيخ

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