كلوب يمدح هندرسون ويصرح: لم نشبع من الأبطال مثل ريال مدريد

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بقائد فريقه جوردان هندرسون، وشدد أنه متحمس جدا لمواجهة ضيفه بورتو يوم الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جوردان هندرسون النادي : ليفربول ليفربول

وقال كلوب:"طموحنا كبير جدا. سنحاول كل شيء. المباراة في أنفيلد، إنه دور الـ8، لقاء كبير بالنسبة لنا. هذا عامنا الثاني في دوري الأبطال وليس رقم 12 أو شيء مثل ذلك".

وواصل الألماني "لسنا ريال مدريد الذي فاز بالبطولة في آخر 3 نسخ. نحب البطولة وسنحاول بشتى الطرق الفوز بالمباراة".

وليفربول هو المرشح أمام بورتو ويأمل كلوب أن يواصل فريقه المشوار في البطولة التي خسرها في الموسم الماضي أمام ريال مدريد في النهائي.

وأثنى كلوب على هندرسون الذي شارك كبديل وسجل هدفا أمام ساوثامبتون في لقاء مهم للفريق بالدوري قلب فيه تأخره إلى فوز بنتيجة 3-1 يوم الجمعة.

وأضاف كلوب "أصعب مهمة في آخر 500 عام من كرة القدم كانت استبدال ستيفن جيرارد. في عقل الناس كان يراودهم: إن لم يكن ستيفي، فلن يكون بديله جيدا بما يكفي. لقد تعامل مع ذلك بشكل رائع لذا عليه أن يكون فخورا. الآن علينا التفكير في المستقبل وهو لاعب مهم جدا في فريقنا".