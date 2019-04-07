جوارديولا متحديا: لا نتأثر نهائيا بضغط ليفربول.. أعلم أنه سيفوز بكل مبارياته

الأحد، 07 أبريل 2019 - 11:17

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

بنبرة ثقة وتحدي أوضح جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن كل ما يشغل فريقه هو الفوز بمبارياته المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز بغض النظر عما سيفعل ملاحقه نادي ليفربول.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية يوم السبت بعد إقصائه لبرايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي:"صفر" وذلك حين سئل عن مدى تأثر فريقه بانتصارات ليفربول التي تبقيه في سباق التتويج بلقب الدوري.

وواصل مدرب برشلونة الأسبق "أعتقد أن الأمر جيد لهم، لكن بالنسبة لنا، صفر. أعلم أن ليفربول سيفوز بكل مبارياته".

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وأتم "ما حدث حدث. لنكون أبطالا علينا الفوز بكل المباريات".

استطاع ليفربول قلب تأخره إلى فوز مثير بنتيجة 3-1 يوم الجمعة أمام مضيفه ساوثامبتون في الجولة 33 من الدوري ليقتنص صدارة البطولة بفارق نقطتين عن سيتي الوصيف. وللأخير لقاء مؤجل الفوز به سيعيده للمركز الأول.

ويتبقى لليفربول في الدوري مواجهة تشيلسي وكارديف سيتي وهدرسفيلد تاون ونيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون بينما يلعب سيتي أمام كريستال بالاس وتوتنام ومانشستر يونايتد وبيرنلي وليستر سيتي وبرايتون.

ويلعب الناديان يومي الثلاثاء والأربعاء مباراتي الذهاب في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، يستضيف ليفربول فريق بورتو البرتغالي بينما يحل سيتي ضيفا على توتنام.

مانشستر سيتي ليفربول الدوري الإنجليزي جوارديولا

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