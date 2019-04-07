تقرير: يونايتد يستهدف بيكفورد إذا فقد دي خيا
الأحد، 07 أبريل 2019 - 10:39
كتب : FilGoal
قالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن مانشستر يونايتد بدأ التفكير في البدائل الأفضل لتعويض الحارس ديفيد دي خيا في حال فشل النادي الحفاظ عليه.
جوردان بيكفورد
النادي : إيفرتون
ديفيد دي خيا
النادي : مانشستر يونايتد
وأشارت إلى أن الخيار الأول للفريق هو جوردان بيكفورد حارس إيفرتون وإنجلترا.
ويان أوبلاك السلوفيني حارس نادي أتليتكو مدريد مرشح أيضا.
وتزعم تقارير أن ريال مدريد عاد للتفكير في دي خيا في ظل عدم قناعة المدرب زين الدين زيدان بالحارس تيبو كورتوا الذي انتقل مطلع الموسم الحالي من تشيلسي إلى الفريق الإسباني.
ويلعب دي خيا (28 عاما) في يونايتد منذ 2011 وينتهي عقده في يونيو المقبل ولدي يونايتد الحق في تمديد العقد لموسم آخر.