تقرير: يونايتد يستهدف بيكفورد إذا فقد دي خيا

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن مانشستر يونايتد بدأ التفكير في البدائل الأفضل لتعويض الحارس ديفيد دي خيا في حال فشل النادي الحفاظ عليه.

وأشارت إلى أن الخيار الأول للفريق هو جوردان بيكفورد حارس إيفرتون وإنجلترا.

ويان أوبلاك السلوفيني حارس نادي أتليتكو مدريد مرشح أيضا.

وتزعم تقارير أن ريال مدريد عاد للتفكير في دي خيا في ظل عدم قناعة المدرب زين الدين زيدان بالحارس تيبو كورتوا الذي انتقل مطلع الموسم الحالي من تشيلسي إلى الفريق الإسباني.

ويلعب دي خيا (28 عاما) في يونايتد منذ 2011 وينتهي عقده في يونيو المقبل ولدي يونايتد الحق في تمديد العقد لموسم آخر.