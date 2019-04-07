أليجري: أرحت رونالدو استعدادا لأياكس

كشف ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس قراره بإراحة نجم فريقه كريستيانو رونالدو وإبعاده عن لقاء ميلان يوم السبت تمهيدا لمشاركته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أياكس يوم الأربعاء.

وقال أليجري عقب فوز يوفنتوس على ضيفه ميلان بنتيجة 2-1:"رونالدو دائما يشعر أنه جاهز لكني قلت له استرح اليوم".

وواصل خلال حواره مع قناة سكاي إيطاليا "نثق في وجوده أمام أياكس".

ويحل يوفنتوس ضيفا على أياكس في مباراة يستعيد فيها نجمه رونالدو الذي أبعدته الإصابة عن آخر لقائين في الدوري.

وأصيب رونالدو خلال مشاركته في لقاء منتخب بلده البرتغال أمام أوكرانيا والتي انتهت بدون أهداف في تصفيات يورو 2020 في 22 مارس.

وشارك رونالدو في 36 مباراة بالموسم الحالي وسجل 24 هدفا وأرسل 12 تمريرة حاسمة.