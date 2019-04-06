بالفيديو - تحت أنظار توريرا.. روما يخطف فوزا ثمينا من أرض سامبدوريا

السبت، 06 أبريل 2019 - 23:43

كتب : FilGoal

دانييلي دي روسي - روما

خطف روما فوزا ثمينا على حساب مضيفه سامبدوريا بهدف دون رد في ملعب لويجي فيراريس، بالجولة 31 من الدوري الإيطالي.

هدف المباراة الوحيد سجّله القائد دانييلي دي روسي في الشوط الثاني.

ليرفع روما رصيده إلى 51 نقطة في المركز الخامس، ويتجمّد رصيد سامبدوريا عند 45 نقطة في المركز التاسع.

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المباراة شهدت حضور لوكاس توريرا لاعب أرسنال في المدرجات، لدعم سامبدوريا فريقه السابق.

سامبدوريا بقيادة هدافه فابيو كوالياريلا، شن عدة هجمات خطيرة على مرمى الضيوف في الشوط الأول، أبرزها بواسطة الفرنسي ديفريل في الدقيقة 24، إلا أن تسديدته أبعدها أنطونيو ميرانتي حارس مرمى الذئاب.

في الشوط الثاني خطف روما هدف الانتصار قبل 15 دقيقة على نهاية المواجهة بواسطة القائد دانييلي دي روسي الذي تابع رأسية زميله نيكولو زانيولو بعد تصدي الحارس إيميل أوديرو.

روما صار على بعد نقطة واحدة صاحب المركز الرابع بـ52 نقطة، لكنه في نفس رصيد أتالانتا صاحب الـ51 نقطة مع مباراة أقل.

روما سامبدوريا الدوري الإيطالي

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