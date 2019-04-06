بالفيديو – عواد يشارك وكاسونجو يسجل في أول فوز للوحدة منذ رحيل ميدو

فاز الوحدة على ضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، بالجولة 26 من الدوري السعودي.

بريمان أليمان تقدّم للضيوف في الشوط الأول، قبل أن يسجّل الوحدة 3 أهداف متتالية بواسطة أحمد عبده جابر، وعصام الجبالي، وكابونجو كاسونجو العائد من الإصابة.

ليرفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس، بينما تجمّد رصيد الاتفاق عند 32 نقطة في المركز التاسع.

محمد عواد الحارس الدولي المصري حمى عرين الوحدة، بينما غاب حسين السيد عن صفوف الاتفاق للإيقاف.

كما شهدت المباراة تسجيل كاسونجو المعار من الزمالك هدفه الأول بقميص الوحدة.

الوحدة حقق فوزه الأول تحت قيادة مدربه الأرجنتيني خوان براون، والذي خلف أحمد حسام ميدو الذي أقيل قبل حوالي 3 أسابيع، والأول في الدوري منذ الانتصار على الوحدة 4-1 قبل 4 جولات.

الهدف الأول كان من نصيب الاتفاق عبر أليمان الذي أطلق قذيفة بعيدة المدى من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 19، لم يستطع عواد إبعادها.

قبل أن يدرك أحمد عبده التعادل للوحدة بضربة رأسية في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليعدّل فريق مكة المكرمة النتيجة.

هدف التقدُم للوحدة سُجل في الدقيقة 69 بواسطة الجبالي بضربة رأسية جديدة أروع من سابقتها.

قبل أن يختتم البديل الكونغولي كاسونجو أهداف الوحدة في الثواني الأخيرة من اللقاء.

لاعب الزمالك تعرّض لإصابة بعد إعارته إلى الوحدة في يناير الماضي، مما غيّبه عن مباريات فريقه طوال الشهرين الماضيين.