بالفيديو - تمريرة خارقة من ميسي أمام أتليتكو.. والقائم يحرم ألبا من الأول لـ برشلونة

أهدر برشلونة فرصة تسجيل الهدف الأول أمام أتليتكو مدريد، في المباراة المقامة على كامب نو بالجولة 31 من الدوري الإسباني.

جوردي ألبا تلقى تمريرة طولية سحرية من قائده ليونيل ميسي، لكن تسديدته ارتدت من قائم الحارس يان أوبلاك الذي هب ليتابع الكرة ويمسكها بين أحضانه.

برشلونة يتصدر الدوري برصيد 70 نقطة، ويطارده أتليتكو برصيد 62 نقطة.

أتليتكو يسعى للفوز على برشلونة محليا للمرة الأولى تحت قيادة مدربه دييجو سيميوني.