بالفيديو - تمريرة خارقة من ميسي أمام أتليتكو.. والقائم يحرم ألبا من الأول لـ برشلونة

السبت، 06 أبريل 2019 - 21:09

كتب : FilGoal

جوردي ألبا - برشلونة

أهدر برشلونة فرصة تسجيل الهدف الأول أمام أتليتكو مدريد، في المباراة المقامة على كامب نو بالجولة 31 من الدوري الإسباني.

جوردي ألبا تلقى تمريرة طولية سحرية من قائده ليونيل ميسي، لكن تسديدته ارتدت من قائم الحارس يان أوبلاك الذي هب ليتابع الكرة ويمسكها بين أحضانه.

برشلونة يتصدر الدوري برصيد 70 نقطة، ويطارده أتليتكو برصيد 62 نقطة.

أخبار متعلقة

فاييكانو يخمد ثورة فالنسيا بالفيديو – لدغة خيسوس تكفي.. مانشستر سيتي يعبر برايتون إلى نهائي كأس إنجلترا بالفيديو - جحيم أليانز يحرق أسود فيستفاليا.. بايرن يضرب دورتموند بخماسية ويلون الصدارة بالأحمر بالفيديو – العقدة تتواصل.. يوفنتوس يقلب تأخره أمام ميلان في مباراة مثيرة

أتليتكو يسعى للفوز على برشلونة محليا للمرة الأولى تحت قيادة مدربه دييجو سيميوني.

برشلونة أتليتكو الدوري الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

أحمد حسن: النقاط الثلاثة أحيانا أهم من الأداء 3 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – برشلونة يهدم جدار أوبلاك.. أتليتكو سيميوني لا يهزم برشلونة 10 دقيقة | أوروبا
الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة حسنية أغادير.. ومحاضرة من جروس 51 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – عواد يشارك وكاسونجو يسجل في أول فوز للوحدة منذ رحيل ميدو ساعة | المحترفون
بيراميدز يثأر من الإسماعيلي ويوقف صحوته ساعة | الدوري المصري
رئيس المقاولون لـ في الجول: تلقيت اتصالا سابقا من الخطيب لطلب مواجهة صن داونز في الجبل الأخضر ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

قد ينال إعجابك