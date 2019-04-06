فاييكانو يخمد ثورة فالنسيا

السبت، 06 أبريل 2019 - 20:47

كتب : FilGoal

برشلونة - رايو فاييكانو

بعد 17 لقاء لم يعرف فيها الخسارة في كل البطولات سقط فالنسيا يوم السبت على ملعب رايو فاييكانو بنتيجة 2-صفر في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وبعد انتصار مهم في الجولة الماضية على حساب ريال مدريد بنتيجة 2-1 سقط فريق الخفافيش في عاصمة إسبانيا بهدفين سجلهما راؤول دي توماس وماريو سواريز في الدقيقتين 31 و91.

وفرط فالنسيا في فرصة التقدم حين أهدر داني باريخو ركلة جزاء في الدقيقة 28 وتوقفت مسيرته المظفرة التي لم يحققها في اللقاءات الأخيرة أي فريق ينتمي للدوريات الخمس الكبرى.

أخبار متعلقة

بالفيديو – لدغة خيسوس تكفي.. مانشستر سيتي يعبر برايتون إلى نهائي كأس إنجلترا بالفيديو - جحيم أليانز يحرق أسود فيستفاليا.. بايرن يضرب دورتموند بخماسية ويلون الصدارة بالأحمر بالفيديو – العقدة تتواصل.. يوفنتوس يقلب تأخره أمام ميلان في مباراة مثيرة

وتوقف رصيد فالنسيا عند 46 نقطة في المركز الخامس بينما حافظ فاييكانو على أمله في البقاء بالدوري ورفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز 19.

ويحل فالنسيا ضيفا على جاره فياريال في مباراة الديربي يوم الخميس بينما في 16 إبريل يحل فاييكانو ضيفا على أتلتيك بلباو.

رايو فاييكانو فالنسيا الدوري الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

أحمد حسن: النقاط الثلاثة أحيانا أهم من الأداء دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – برشلونة يهدم جدار أوبلاك.. أتليتكو سيميوني لا يهزم برشلونة 8 دقيقة | أوروبا
الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة حسنية أغادير.. ومحاضرة من جروس 49 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – عواد يشارك وكاسونجو يسجل في أول فوز للوحدة منذ رحيل ميدو 58 دقيقة | المحترفون
بيراميدز يثأر من الإسماعيلي ويوقف صحوته ساعة | الدوري المصري
رئيس المقاولون لـ في الجول: تلقيت اتصالا سابقا من الخطيب لطلب مواجهة صن داونز في الجبل الأخضر ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

قد ينال إعجابك