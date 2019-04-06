فاييكانو يخمد ثورة فالنسيا

بعد 17 لقاء لم يعرف فيها الخسارة في كل البطولات سقط فالنسيا يوم السبت على ملعب رايو فاييكانو بنتيجة 2-صفر في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وبعد انتصار مهم في الجولة الماضية على حساب ريال مدريد بنتيجة 2-1 سقط فريق الخفافيش في عاصمة إسبانيا بهدفين سجلهما راؤول دي توماس وماريو سواريز في الدقيقتين 31 و91.

وفرط فالنسيا في فرصة التقدم حين أهدر داني باريخو ركلة جزاء في الدقيقة 28 وتوقفت مسيرته المظفرة التي لم يحققها في اللقاءات الأخيرة أي فريق ينتمي للدوريات الخمس الكبرى.

وتوقف رصيد فالنسيا عند 46 نقطة في المركز الخامس بينما حافظ فاييكانو على أمله في البقاء بالدوري ورفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز 19.

ويحل فالنسيا ضيفا على جاره فياريال في مباراة الديربي يوم الخميس بينما في 16 إبريل يحل فاييكانو ضيفا على أتلتيك بلباو.