بالفيديو – العقدة تتواصل.. يوفنتوس يقلب تأخره أمام ميلان في مباراة مثيرة

السبت، 06 أبريل 2019 - 20:18

كتب : FilGoal

كين - يوفنتوس

فاز يوفنتوس على ضيفه ميلان بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

ميلان تقدّم بواسطة هدافه شيشتوف بيونتيك، بينما قلب يوفنتوس تأخره بهدفي باولو ديبالا ومويس كين.

ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 84 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، بينما تجمّد رصيد ميلان عند 52 نقطة في المركز الرابع.

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الفوز هو الثالث هذا الموسم لـ يوفنتوس على حساب ميلان، إذ هزمه 2-0 في مباراة الدور الأول، ثم تفوق عليه 1-0 في كأس السوبر بالمملكة العربية السعودية.

ميلان لم يستطع التفوق على يوفنتوس في معقل الأخير بمسابقة الدوري للمباراة الثامنة على التوالي، إذ يرجع فوز الروسونيري الأخير في تورينو إلى موسم 2010\2011 بهدف المدرب الحالي: جينارو جاتوزو.

هذه العقدة ليست الأطول على أرض يوفنتوس في تاريخ ميلان، إذ سبق له أن فشل في الفوز 14 مباراة متتالية على أرض يوفنتوس بالدوريم ا بين 1970\1971 و1987\1988، بالإضافة إلى أول 11 مواجهة في تاريخهما بالدوري على أرض يوفنتوس ما بين 1929\1930 و1939\1940.

إجمالا، فاز ميلان مرة واحدة على يوفنتوس في آخر 13 مباراة بالدوري أمام يوفنتوس على مختلف الملاعب.

ميلان تقدّم في النتيجة بواسطة البولندي شيشتوف بيونتيك في الدقيقة 39، ليرفع رصيده إلى 21 هدفا بالتساوي مع فابيو كوالياريلا في صدارة هدافي الدوري الإيطالي.

لكن يوفنتوس عاد في الشوط الثاني وأدرك التعادل بواسطة باولو ديبالا من ركلة جزاء تحصّل عليها بنفسه، وسددها بنجاح في الدقيقة 60 في غياب المتخصص المصاب كريستيانو رونالدو.

قبل أن يواصل الشاب مويس كين الانفجار ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 84 بعد دخوله بديلا.

كين يسجّل في الدوري الإيطالي بمعدل مرة كل 47 دقيقة، وهو أفضل معدل بين كل لاعبي الدوريات الخمس الكبرى.

يوفنتوس ميلان الدوري الإيطالي

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