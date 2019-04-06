محدّث انتهت الدوري - بيراميدز 3 الإسماعيلي 1.. فريق الدراويش يسقط
السبت، 06 أبريل 2019 - 19:52
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة بيراميدز والإسماعيلي يوم السبت في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية المباراة بفوز بيراميدز بنتيجة 3-1
ق63: الهدف الثالث لبيراميدز يسجله محمد صادق في مرماه بالخطأ
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بنتيجة 2-1
ق43: كريم بامبو يسجل هدفا لكن التسلل يلغيه
ق39: محمود المتولي يسجل الهدف الأول للإسماعيلي من ركلة جزاء
ق19: عمر خربين يسجل الهدف الثاني لبيراميدز من ركلة جزاء
ق17: طرد محمد مجدي لاعب الإسماعيلي بعد جذب بينافينتي الذي كان في طريقه لمرمى الدراويش
ق13: بينافينتي يسجل الهدف الأول لبيراميدز
بداية المباراة