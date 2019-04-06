محدّث انتهت الدوري - بيراميدز 3 الإسماعيلي 1.. فريق الدراويش يسقط

السبت، 06 أبريل 2019 - 19:52

كتب : FilGoal

عمر جابر - بيراميدز - إنبي

تابع مباشرة مباراة بيراميدز والإسماعيلي يوم السبت في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

اضغط هنا لمتابعة اللقاء لحظة بلحظة

-----------------

أخبار متعلقة

التشكيل - ميسي وبيكيه يعودان أمام أتليتكو في مباراة الحسم مدرب حسنية أغادير: ينتظرنا موعد مع التاريخ أمام الزمالك.. جاهزون رغم الظروف الصعبة معاناة المقاولون مستمرة بالتعادل مع دجلة.. والجونة يحبط النجوم لاعب ريال مدريد: 4 نصائح من زيدان بين الشوطين ساهمت في فوزنا على إيبار

نهاية المباراة بفوز بيراميدز بنتيجة 3-1

ق63: الهدف الثالث لبيراميدز يسجله محمد صادق في مرماه بالخطأ

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بنتيجة 2-1

ق43: كريم بامبو يسجل هدفا لكن التسلل يلغيه

ق39: محمود المتولي يسجل الهدف الأول للإسماعيلي من ركلة جزاء

ق19: عمر خربين يسجل الهدف الثاني لبيراميدز من ركلة جزاء

ق17: طرد محمد مجدي لاعب الإسماعيلي بعد جذب بينافينتي الذي كان في طريقه لمرمى الدراويش

ق13: بينافينتي يسجل الهدف الأول لبيراميدز

بداية المباراة

بيراميدز الإسماعيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تحديات في وجه الزمالك أمام حسنية أغادير.. رقم الـ 1435 يوما ضد الفأل الحسن 32 دقيقة | إفريقيا
سيميوني: لاعبو برشلونة يتلفظون بنفس الكلمات ولا يُطرَدون مثل كوستا 56 دقيقة | أوروبا
ماذا قال بيكيه لـ كوستا حتى يدفعه نحو الخروج من الملعب بعد الطرد ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-4-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك ومواجهات بالجملة ساعة | إفريقيا
رفيق صايفي: فرصة الأهلي أمام صن داونز؟ لا يوجد مستحيل في كرة القدم ساعة | إفريقيا
الكشف عن سبب طرد كوستا في مباراة برشلونة وأتليتكو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

قد ينال إعجابك