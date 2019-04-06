تابع مباشرة مباراة بيراميدز والإسماعيلي يوم السبت في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة بفوز بيراميدز بنتيجة 3-1

ق63: الهدف الثالث لبيراميدز يسجله محمد صادق في مرماه بالخطأ

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بنتيجة 2-1

ق43: كريم بامبو يسجل هدفا لكن التسلل يلغيه

ق39: محمود المتولي يسجل الهدف الأول للإسماعيلي من ركلة جزاء

ق19: عمر خربين يسجل الهدف الثاني لبيراميدز من ركلة جزاء

ق17: طرد محمد مجدي لاعب الإسماعيلي بعد جذب بينافينتي الذي كان في طريقه لمرمى الدراويش

ق13: بينافينتي يسجل الهدف الأول لبيراميدز

بداية المباراة