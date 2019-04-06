معاناة المقاولون مستمرة بالتعادل مع دجلة.. والجونة يحبط النجوم

للمباراة الخامسة على التوالي لا يقدر المقاولون العرب على الفوز في الدوري المصري الممتاز ويوم السبت صمد أمامه مضيفه وادي دجلة لينتهي اللقاء بدون أهداف في الجولة 28.

وفي الجونة أحبط صاحب الأرض ضيفه النجوم بتعادل بهدف لمثله بعدما تقدم الأخير الذي يعاني في المراكز الأخيرة بترتيب البطولة.

واستمر المقاولون العرب سادسا في ترتيب الدوري ورفع رصيده إلى 37 نقطة بينما واصل دجلة نتائجه الإيجابية وحصد النقطة رقم 11 في آخر 5 مباريات ورفع رصيده إلى 31 نقطة واستمر في المركز 11.

وتقدم النجوم في ملعب الجونة بهدف صلاح أمين في الدقيقة 30 لكن أدرك المضيف التعادل في الدقيقة 74 بهدف لأحمد ريان.

وارتقى النجوم للمركز 16 ورفع رصيده إلى 25 نقطة متساويا مع الداخلية وبتروجيت وسموحة، ويتفوق النجوم على الأخيرين بفارق الأهداف.

واستمر الجونة في المركز 12 ورفع رصيده إلى 31 نقطة متساويا مع طلائع الجيش ووادي دجلة صاحبي المركزين 10 و11.

ويحل الجونة ضيفا على الإسماعيلي يوم الأربعاء بينما يستضيف المقاولون فريق حرس الحدود يوم الخميس.