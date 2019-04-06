معاناة المقاولون مستمرة بالتعادل مع دجلة.. والجونة يحبط النجوم

السبت، 06 أبريل 2019 - 19:30

كتب : FilGoal

لاعبو المقاولون العرب

للمباراة الخامسة على التوالي لا يقدر المقاولون العرب على الفوز في الدوري المصري الممتاز ويوم السبت صمد أمامه مضيفه وادي دجلة لينتهي اللقاء بدون أهداف في الجولة 28.

وفي الجونة أحبط صاحب الأرض ضيفه النجوم بتعادل بهدف لمثله بعدما تقدم الأخير الذي يعاني في المراكز الأخيرة بترتيب البطولة.

واستمر المقاولون العرب سادسا في ترتيب الدوري ورفع رصيده إلى 37 نقطة بينما واصل دجلة نتائجه الإيجابية وحصد النقطة رقم 11 في آخر 5 مباريات ورفع رصيده إلى 31 نقطة واستمر في المركز 11.

أخبار متعلقة

لاعب ريال مدريد: 4 نصائح من زيدان بين الشوطين ساهمت في فوزنا على إيبار التشكيل - خربين يقود بيراميدز.. وشيلونجو في هجوم الإسماعيلي صن داونز لـ في الجول: الأهلي لن يستطيع تسجيل 5 أهداف في العودة سواريز يدافع عن ميسي أمام تهمة "اختيار لاعبي الأرجنتين"

وتقدم النجوم في ملعب الجونة بهدف صلاح أمين في الدقيقة 30 لكن أدرك المضيف التعادل في الدقيقة 74 بهدف لأحمد ريان.

وارتقى النجوم للمركز 16 ورفع رصيده إلى 25 نقطة متساويا مع الداخلية وبتروجيت وسموحة، ويتفوق النجوم على الأخيرين بفارق الأهداف.

واستمر الجونة في المركز 12 ورفع رصيده إلى 31 نقطة متساويا مع طلائع الجيش ووادي دجلة صاحبي المركزين 10 و11.

ويحل الجونة ضيفا على الإسماعيلي يوم الأربعاء بينما يستضيف المقاولون فريق حرس الحدود يوم الخميس.

المقاولون العرب وادي دجلة الجونة النجوم الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

تحديات في وجه الزمالك أمام حسنية أغادير.. رقم الـ 1435 يوما ضد الفأل الحسن 31 دقيقة | إفريقيا
سيميوني: لاعبو برشلونة يتلفظون بنفس الكلمات ولا يُطرَدون مثل كوستا 55 دقيقة | أوروبا
ماذا قال بيكيه لـ كوستا حتى يدفعه نحو الخروج من الملعب بعد الطرد ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-4-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك ومواجهات بالجملة ساعة | إفريقيا
رفيق صايفي: فرصة الأهلي أمام صن داونز؟ لا يوجد مستحيل في كرة القدم ساعة | إفريقيا
الكشف عن سبب طرد كوستا في مباراة برشلونة وأتليتكو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

قد ينال إعجابك