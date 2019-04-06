رئيس أتليتكو: جريزمان سيبقى بنسبة 3000%.. هل تريدون أن أخبركم كل 5 دقائق؟

السبت، 06 أبريل 2019 - 17:32

كتب : FilGoal

جريزمان يسجل لأتليتكو مدريد في ريال مدريد

أكد إنريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد، على بقاء لاعبه أنطوان جريزمان في صفوف الفريق بالموسم المقبل.

أتليتكو يحل ضيفا على برشلونة في مباراة مصيرية لتحديد مستقبل الدوري الإسباني، وجريزمان قد يواجه فريقه المستقبلي بحسب العديد من التقارير الصحفية.

رئيس النادي المدريدي حضر الغداء التقليدي مع إدارة برشلونة اليوم السبت، وعند خروجه من المطعم، تلقى سؤالا تكرر طرحه: "هل يرحل جريزمان عن أتليتكو مدريد؟".

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فجاء الرد الانفعالي من سيريزو: "كم مرة يتوجب علي إخباركم ذلك؟ إن أردتم فسأعطيكم رقمي حتى تهاتفوني كل 5 دقائق وتكرروا السؤال".

مضيفا: "جريزمان سيبقى في أتليتكو مدريد بنسبة 3000%، حسنا؟".

سيريزو صرّح قبل أيام أن جريزمان باقٍ في أتليتكو "بنسبة 1000%"، قبل أن يرفع النسبة هذه المرة ويبدو واثقا للغاية.

أتليتكو يحل ضيفا على برشلونة في ملعب كامب نو مساء السبت، بالجولة 31 من الدوري الإسباني، بغية الفوز وتقليص الفارق مع حامل اللقب المتصدر إلى 5 نقاط، مما يحيي آماله في الظفر بلقب الدوري.

وكانت صحيفة "ليكيب" قد زعمت أن برشلونة سيتحرك في "محاولة ثانية" لضم جريزمان بعد أن فشل في مسعاه بالصيف الماضي. (طالع التفاصيل)

أنطوان جريزمان أتليتكو مدريد برشلونة الدوري الإسباني

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