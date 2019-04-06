فجر أحمد جمعة مهاجم النادي المصري مفاجأة كبيرة بعدما كشف عن انتقاله لنادي أحد السعودي مصابا في الأساس.

أحمد جمعة أجرى حوارا مطولا مع FilGoal.com، تحدث فيه عن إصابته وفترته في أحد، وسبب تراجع مستواه مع المصري والفترة المقبلة.

وجاء حوار أحمد جمعة مع FilGoal.com كالتالي:

بداية لماذا فضلت الموافقة على عرض أحد؟

"وافقت على عرض الاحتراف في أحد بعد سوء التوفيق الذي رافق معظم لاعبي المصري خلال تلك الفترة".

"إيهاب جلال وافق على احترافي ولكن طلب منى تحديد موقفي، وأنا قررت خوض التجربة للبحث عن ظهور قوي".

"كنت مصابا وقتما احترفت، لكنهم في أحد لم يجرم كشفا طبيا علي".

كيف حدث هذا؟

"فى البداية شعرت بألم في الركبة خلال مباراة الجونة، وخضعت للتأهيل ثم شاركت في مباراة بيراميدز".

"أثناء سفري إلى السعودية، زادت آلام الركبة مع وجود ورم فيها، وبعد توقيع العقود مع إدارة أحد طلبوا منى النزول في التدريبات مباشرة للمشاركة في أول مباراة رسمية، ولكنى طلبت منهم الحصول على بعض الراحة".

هل خضعت لكشف طبي مع نادى أحد؟

لم أجر كشفا طبيا مع نادى أحد ولم يطلبوا مني، وأنا من أخبرتهم بإصابتي بجزع في الركبة قبل التعاقد".

"حصلت على راحة ٣ أيام وشاركت بعدها في التدريبات الجماعية، وعلاجي كان بالمسكنات وتدريبات التأهيل، ولكن الإصابة تفاقمت حتى وصلت إلى قطع جزئي في غضروف الركبة".

"مع أحد أحرزت هدفا وحيدا، وكنت أتمنى الاستمرار، ولكن الإصابة حرمتني من تجربة الاحتراف، الدوري السعودي قوى فعلا".

هل خضع مؤمن زكريا لكشف طبي؟

"ما أعرفه أن مؤمن زكريا لم يقم بالكشف الطبي ولا أعلم باقي تفاصيل مشكلته".

"أنا أيضا لم أحصل على مستحقاتي من أحد كما ينص العقد، ولكني حصلت على جزء من مستحقاتي اعتبروه أنه كل ما أستحقه".

"نائب رئيس النادي يتدخل في كثير من الشئون ومتحكم في كثير من الأمور وتسبب في تعطيل إجراءات صرف مستحقاتي".

وهل كانوا على علم بإصابتك قبل التوقيع؟

"كنت أمينا معهم وأخبرتهم في البداية بإصابتي، وكان من الممكن أن أستغل الموقف وأدعي إصابتي معهم وأحصل على كامل عقدي، ولكنني راعيت ضميري".

ننتقل لمستواك الفني، هل تأثرت بخروجك من قائمة كأس العالم؟

"لا، لم يؤثر ذلك على مستواي بالطبع، كنت حزينا على عدم التواجد مع المنتخب ولكن لم أتأثر فنيا".

ما سبب تذبذب مستواك مع المصري منذ بداية الموسم؟

"لم أكن بمفردي، الفريق كان يمر بحالة عدم توازن وكنا نعمل على تخطي هذا الموقف".

"لم أفكر في العائد المادي وأنا أتخذ قرار الانتقال لأحد السعودي، ولكن فكرت في خوض تجربة جديدة وقوية في نفس الوقت".

وأخيرا، ماذا عن إصابتك وتوقيت رجوعك؟

"سأجري عملية جراحية نهاية هذا الاسبوع ولم أستقر على الطبيب، ولكن في البداية سيقوم طبيب النادي المصري بالكشف على ركبتي".

"لدي وقت كافي للاستعداد والتجهيز للموسم الجديد مع المصري، وثقتي كبيرة في زملائي اللاعبين على تحقيق مركز متقدم بترتيب الدوري المصري تحت قيادة إيهاب جلال".

أحمد جمعة بدأ الموسم الجاري مع المصري، قبل أن ينتقل إلى أحد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضي على سبيل الإعارة.

صاحب الـ30 عاما شارك في 24 مباراة هذا الموسم مع المصري وأحد، سجل فيهم أربعة أهداف فقط.