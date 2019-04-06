محدّث انتهت الدوري - دجلة 0 المقاولون 0.. الجونة 1 النجوم 1.. تعادلان
السبت، 06 أبريل 2019 - 17:18
كتب : FilGoal
تابع لحظة بلحظة مباراتين في الدوري المصري يوم السبت في الجولة 28 من البطولة.
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انتهت المباراتان بالتعادل
ق74: أحمد ريان يسجل الهدف الأول للجونة ليتعادل الفريق 1-1 مع النجوم
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق30: صلاح أمين يسجل الهدف الأول للنجوم في شباك الجونة
بداية المباراتين