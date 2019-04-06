تابع لحظة بلحظة مباراتين في الدوري المصري يوم السبت في الجولة 28 من البطولة.

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انتهت المباراتان بالتعادل

ق74: أحمد ريان يسجل الهدف الأول للجونة ليتعادل الفريق 1-1 مع النجوم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30: صلاح أمين يسجل الهدف الأول للنجوم في شباك الجونة

بداية المباراتين