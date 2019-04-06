محدّث انتهت الدوري - دجلة 0 المقاولون 0.. الجونة 1 النجوم 1.. تعادلان

السبت، 06 أبريل 2019 - 17:18

كتب : FilGoal

تامر محب - وادي دجلة

تابع لحظة بلحظة مباراتين في الدوري المصري يوم السبت في الجولة 28 من البطولة.

اضغط هنا لمتابعة مباراة وادي دجلة والمقاولون العرب دقيقة بدقيقة

واضغط هنا لمباراة الجونة والنجوم

أخبار متعلقة

الإنتاج يسقط طلائع الجيش محققا أول فوز منذ شهرين بالفيديو - انهيار أحمر تاريخي.. آمال الأهلي الإفريقية في مهب الريح بخماسية قاسية من صن داونز إصابة سعد سمير

----------------

انتهت المباراتان بالتعادل

ق74: أحمد ريان يسجل الهدف الأول للجونة ليتعادل الفريق 1-1 مع النجوم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30: صلاح أمين يسجل الهدف الأول للنجوم في شباك الجونة

بداية المباراتين

الدوري المصري وادي دجلة النجوم الجونة المقاولون العرب

نرشح لكم

أخر الأخبار

تحديات في وجه الزمالك أمام حسنية أغادير.. رقم الـ 1435 يوما ضد الفأل الحسن 32 دقيقة | إفريقيا
سيميوني: لاعبو برشلونة يتلفظون بنفس الكلمات ولا يُطرَدون مثل كوستا 56 دقيقة | أوروبا
ماذا قال بيكيه لـ كوستا حتى يدفعه نحو الخروج من الملعب بعد الطرد ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-4-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك ومواجهات بالجملة ساعة | إفريقيا
رفيق صايفي: فرصة الأهلي أمام صن داونز؟ لا يوجد مستحيل في كرة القدم ساعة | إفريقيا
الكشف عن سبب طرد كوستا في مباراة برشلونة وأتليتكو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

قد ينال إعجابك