الإنتاج يسقط طلائع الجيش محققا أول فوز منذ شهرين

السبت، 06 أبريل 2019 - 16:58

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي

بعد 6 مباريات لم يذق فيها الفريق طعم الفوز استطاع رجال المدرب مختار مختار إسقاط طلائع الجيش يوم السبت بالانتصار بنتيجة 2-1 في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم أحمد شديد قناوي للإنتاج بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 53 لكن أحمد سمير سدد كرة رائعة بقدمه اليسرى ليدرك التعادل في الدقيقة 62.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق استلم كريم طارق الكرة داخل منطقة جزاء الجيش ليسددها بسهولة داخل الشباك محرزا هدف الانتصار.

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ومنذ فوز الإنتاج على مضيفه الجونة بنتيجة 3-2 في 7 فبراير الماضي عجز الفريق عن الانتصار في الدوري حتى لقاء اليوم في ملعب كلية الشرطة بالعباسية، في 6 مباريات خسر 5 مرات.

واستمر الإنتاج ثامنا في ترتيب البطولة ورفع رصيده إلى 35 نقطة، وظل الجيش عاشرا وتوقف رصيده عند 32 نقطة.

ويحل الإنتاج ضيفا على سموحة يوم الجمعة بينما يستضيف طلائع الجيش يوم الخميس فريق الداخلية.

الإنتاج الحربي طلائع الجيش الدوري المصري

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