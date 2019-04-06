أيقونة ليفربول: صلاح سجل أهم هدف في مسيرته

يرى روبي فاولر نجم ليفربول السابق وسادس الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز أن هدف محمد صلاح في شباك ساوثامبتون هو الأهم في مسيرة أيقونة مصر.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال فاولر خلال تحليله للمباراة في قناة أوبتوس سبورت:"هذا ربما أبرز هدف سجله صلاح، بالتأكيد الأهم في مشواره مع الأندية".

بعد 831 دقيقة لم يسجل خلالها صلاح أي هدف عاد النجم المصري لممارسة هوايته المفضلة مسجلا الهدف الثاني لليفربول يوم الجمعة في لقاء انتهى بنتيجة 3-1.

وتلك الفترة كانت الأطول في مسيرة صلاح مع الأندية التي لا يسجل فيها.

ورفع صلاح رصيده إلى 18 هدفا يحتل بها وصافة ترتيب هدافي البطولة في الموسم الحالي والتي يتصدرها سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الذي سجل 19 هدفا.