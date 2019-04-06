محدّث انتهت الدوري - الإنتاج 2 الجيش 1.. فوز المضيف

السبت، 06 أبريل 2019 - 15:04

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي

تابع لحظة بلحظة مباراة الإنتاج الحربي وطلائع الجيش يوم السبت في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

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ق84: كريم طارق يسجل الهدف الثاني للإنتاج.

ق62: أحمد سمير يسجل هدف التعادل لطلائع الجيش

ق53: أحمد شديد قناوي يسجل الهدف الأول للإنتاج من ركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بنتيجة التعادل صفر-صفر

بداية المباراة

الإنتاج الحربي طلائع الجيش الدوري المصري

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