محدّث انتهت الدوري - الإنتاج 2 الجيش 1.. فوز المضيف
السبت، 06 أبريل 2019 - 15:04
كتب : FilGoal
تابع لحظة بلحظة مباراة الإنتاج الحربي وطلائع الجيش يوم السبت في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.
اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة
---------------------
ق84: كريم طارق يسجل الهدف الثاني للإنتاج.
ق62: أحمد سمير يسجل هدف التعادل لطلائع الجيش
ق53: أحمد شديد قناوي يسجل الهدف الأول للإنتاج من ركلة جزاء
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بنتيجة التعادل صفر-صفر
بداية المباراة
نرشح لكم
أخر الأخبار
حجازي يتلقى أول بطاقة حمراء منذ 9 سنوات 15 دقيقة | مصر