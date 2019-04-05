بالفيديو - الاتحاد يتعافى بإسقاط الباطن.. والأهلي يسحق الشباب

الجمعة، 05 أبريل 2019 - 21:58

كتب : FilGoal

عمر السومة - الأهلي - اتحاد جدة

تعافى الاتحاد بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الفيصلي وحقق فوزا كبيرا يوم الجمعة على حساب ضيفه الباطن بنتيجة 4-1 في الجولة 26 من الدوري السعودي، بينما سحق الأهلي مضيفه الشباب بأربعة أهداف دون رد.

وارتقى الاتحاد للمركز 13 ورفع رصيده إلى 25 نقطة مبتعدا بثلاث نقاط عن المركزين المؤهلين إلى دوري الدرجة الثانية.

وتراجع الباطن للمركز 15 وتوقف رصيده عند 22 نقطة وبات مهددا أكثر بالهبوط.

أخبار متعلقة

مجدي عبد العاطي لـ في الجول: لم أتخوف من المغامرة مع أسوان.. ومهاجمنا قد يحترف في أوروبا بالفيديو – كيتا ينقذ ليفربول برأسية كالرصاصة بالفيديو – يا رباه.. حارس ساوثامبتون يمنع ماني من التسجيل بعد عرضية صلاح

وفي ملعب الأمير فيصل بن فهد وفي لقاء غاب عنه المصري محمد عبد الشافي بسبب الإصابة فاز زملاؤه بنتيجة 4-صفر على مضيفهم الشباب الذي توقف رصيده عند 47 نقطة في المركز الثالث.

بينما رفع الأهلي خامس الترتيب رصيده إلى 46 نقطة.

ويخوض الأهلي مواجهة صعبة يوم الجمعة أمام ضيفه الهلال حامل اللقب وبعد 24 ساعة يحل الاتحاد ضيفا على النصر متصدر ترتيب الدوري.

والنصر على قمة البطولة بفارق نقطة عن الهلال قبل آخر 4 جولات من الدوري.

الدوري السعودي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - تحت أنظار توريرا.. روما يخطف فوزا ثمينا من أرض سامبدوريا 2 دقيقة | أوروبا
اختبار طبي لـ باهر المحمدي بعد إصابته أمام بيراميدز 10 دقيقة | الدوري المصري
عواد: أشكر تركي آل الشيخ على مكافآت "الشباك النظيفة".. وأريد الاحتراف في أوروبا 21 دقيقة | المحترفون
بالفيديو – إثارة 3-2 بصافرة مصرية.. الترجي يفوز على قسنطينة في الجزائر ويضع قدما في نصف النهائي 27 دقيقة | إفريقيا
البدري: بيراميدز يسعى للمنافسة حتى النهاية.. والأهلي قادر على العودة ضد صن داونز بشرط 45 دقيقة | إفريقيا
أحمد حسن: النقاط الثلاثة أحيانا أهم من الأداء 48 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

قد ينال إعجابك