بالفيديو - الاتحاد يتعافى بإسقاط الباطن.. والأهلي يسحق الشباب

تعافى الاتحاد بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الفيصلي وحقق فوزا كبيرا يوم الجمعة على حساب ضيفه الباطن بنتيجة 4-1 في الجولة 26 من الدوري السعودي، بينما سحق الأهلي مضيفه الشباب بأربعة أهداف دون رد.

وارتقى الاتحاد للمركز 13 ورفع رصيده إلى 25 نقطة مبتعدا بثلاث نقاط عن المركزين المؤهلين إلى دوري الدرجة الثانية.

وتراجع الباطن للمركز 15 وتوقف رصيده عند 22 نقطة وبات مهددا أكثر بالهبوط.

وفي ملعب الأمير فيصل بن فهد وفي لقاء غاب عنه المصري محمد عبد الشافي بسبب الإصابة فاز زملاؤه بنتيجة 4-صفر على مضيفهم الشباب الذي توقف رصيده عند 47 نقطة في المركز الثالث.

بينما رفع الأهلي خامس الترتيب رصيده إلى 46 نقطة.

ويخوض الأهلي مواجهة صعبة يوم الجمعة أمام ضيفه الهلال حامل اللقب وبعد 24 ساعة يحل الاتحاد ضيفا على النصر متصدر ترتيب الدوري.

والنصر على قمة البطولة بفارق نقطة عن الهلال قبل آخر 4 جولات من الدوري.