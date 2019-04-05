بالفيديو - هبوط أحد يقترب بسقوطه أمام القادسية.. وتعادل الفيصلي مع الفتح

اقترب نادي أحد أكثر من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية بعد خسارته يوم الجمعة أمام مضيفه القادسية بنتيجة 4-2 في الجولة 26 من الدوري السعودي.

وسجل الضيوف أولا عن طريق موسى مازو لكن القادسية رد بأربعة أهداف منها اثنتين للبرازيلي بيسمارك فيريرا ثم عاد وسجل صقر عطيف لأحد لينتهي اللقاء بنتيجة 4-2.

وفي ملعب مدينة المجمعة الرياضية تعادل الفيصلي والفتح بهدف لمثله بعدما سجل لويس جوستافو هدفا أدرك به التعادل للأول عقب تقدم الضيوف بهدف علي الزقعان.

وظل الفيصلي سادسا في ترتيب البطولة ورصيده 37 نقطة واستمر الفتح ثامنا ورصيده 34 نقطة.

بينما ارتقى القادسية للمركز 11 ورفع رصيده إلى 27 نقطة وظل أحد متذيلا للترتيب في المركز 16 ورصيده 15 نقطة.

ويحتاج أحد إلى 7 نقاط على الأقل في آخر 4 جولات ليبقي على أمله في تجنب الهبوط.

ويحل الفتح ضيفا على الاتفاق يوم الخميس ويلعب القادسية يوم الجمعة أمام مضيفه التعاون ويستضيف أحد فريق الفيحاء ويواجه الفيصلي مضيفه نادي الوحدة.