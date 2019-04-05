لاعب ليفربول السابق: صلاح سيسجل.. تأثر قليلا بلاعبي الوسط

الجمعة، 05 أبريل 2019 - 17:58

كتب : FilGoal

صلاح يحتفل بهدف ليفربول في توتنام

يثق ستيفين وارنوك لاعب ليفربول السابق في عودة محمد صلاح نجم مصر لتسجيل الأهداف مع الفريق الإنجليزي، معللا بأن لاعب المقاولون العرب السابق يقدم أداء طيبا رغم غيابه عن هز الشباك منذ فترة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال الإنجليزي الذي لعب لليفربول من 2002 إلى 2007:"أعتقد أن الكل يتحدث عن الأمر ونحن نتوقع تسجيله لليفربول. صلاح يصنع فرصا لروبرتو فيرمينو وساديو ماني ليسجلا، بسحب لاعبين كثر إليه".

وواصل خلال حديثه مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية "خط الوسط قل إنتاجه نوعا ما خلف صلاح لكنه سيعاود التسجيل، لا يزال يتحرك في الأماكن المناسبة".

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ولم يسجل صلاح، أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، في آخر 751 دقيقة شارك بها مع ليفربول.

ويحل ليفربول ضيفا على ساوثامبتون يوم الجمعة في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز والفوز يعيده لصدارة البطولة التي يحتلها حاليا مانشستر سيتي.

وشارك صلاح (26 عاما) في 40 مباراة بالموسم الحالي وسجل 20 هدفا وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

محمد صلاح ليفربول

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