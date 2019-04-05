رئيس برشلونة يتغنى بميسي مصرحا: لقد غير النادي.. ونستعد من الآن لما بعده

يخطط من الآن جوسيب ماريا بارتوميو لعهد ما بعد ليونيل ميسي ليس لأن الأرجنتيني قارب على إنهاء مسيرته ولكن للفراغ الذي سيخلفه حتما أحد أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وقال رئيس برشلونة في حوار مع شبكة إي.إس.بي.إن الأمريكية:"نريد بقائه طويلا لنواصل الاستمتاع به. ميسي تجاوز الحدود. الكل يعشقه وحتى جمهور المنافسين يصفق له. نود تجديد عقده، هذه فكرتنا. لا يزال صغيرا، أداؤه يعكس ذلك، وعقده ممتد لعامين".

وواصل بارتوميو ثنائه على قائد منتخب التانجو البالغ عمره 31 عاما "دائما يتطور، دائما يبتكر. أعتقد أن أعواما كثيرة لا تزال أمامه وفي الشهور المقبلة سنجلس معه لأن أمامه سنوات عديدة مقبلة في برشلونة. ميسي لاعب النادي الواحد. الأمر أكبر مما يقدمه في الملعب، علاقته ببرشلونة ستظل للأبد. أستخدم نموذج بيليه، الذي ظل في سانتوس. نريد أن يبقى ميسي في برشلونة سواء كلاعب أو حتى بعد الاعتزال".

واستمر "ميسي غير برشلونة، بإبقاء نادينا على القمة على صعيد النتائج والفوز بالبطولات الكبيرة ومحاولة الفوز في كل موسم. ميسي يعلم جسمه جيدا وحين يأتي اليوم الذي لا يقدر فيه على الإضافة، سيرحل. علينا الاستعداد للمستقبل. ميسي قائدنا، إنه أفضل لاعب في عالم كرة القدم، يلعب معنا، يلعب بشكل رائع، لكننا نعلم أن هذا لن يدوم".

وأتم بارتوميو حديثه الطويل عن الأسطورة الذي انضم إلى برشلونة منذ 18 عاما "ربما بعد 3 أو 4 أو 5 سنوات سيقول ميسي: حسنا، سأتوقف عن لعب كرة القدم. لذا نعد نادينا للمستقبل، لمرحلة ما بعد ليو. لأننا نود البقاء في القمة. لذا نعمل، نستثمر، نخاطر، نستثمر في لاعبين صغار بأكاديمية لا ماسيا، لكن أيضا بانتداب لاعبين من أندية أخرى، فقط لنحافظ على هذا المستوى من التميز".

برشلونة في عهد ميسي تزعم إسبانيا وأوروبا مرارا، كتيبة من السحرة مثل أندريس إنييستا وشابي هيرنانديز وتييري هنري وصامويل إيتو أحاطوا بنجم الأرجنتين فلم يقدر المنافسون على إيقافهم.

وتوج ميسي مع برشلونة بـ32 لقبا ويبدو في طريقه لإضافة لقب الدوري في الموسم الحالي وسيلعب نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

ويستعد فريق بلاوجرانا لمقارعة مضيفه مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.