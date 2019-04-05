تقرير: يونايتد يريد التمديد لبوجبا الذي يطلب مساواته بسانشيز

الجمعة، 05 أبريل 2019 - 17:12

كتب : FilGoal

بوجبا يحتفل بهدف مانشستر يونايتد في هدرسفيلد

في ظل رغبة ريال مدريد في الحصول على خدماته يسعى مانشستر يونايتد بكل الطرق للحفاظ على لاعبه الأغلى في التاريخ لكن بول بوجبا له شروط للاستمرار وفقا لصحيفة صن الإنجليزية.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكتبت صن أن يونايتد يستعد للتفاوض مع بوجبا لتمديد عقد اللاعب إلى 2024 بدلا من 2021.

لكن النجم الفرنسي البالغ عمره 26 عاما يطلب الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا مثلما يتقاضى زميله أليكسيس سانشيز التشيلي.

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ويحصل بوجبا حاليا على 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وبوجبا أحد الأعمدة الأساسية لفريق الشياطين الحمر الذي رحل عنه في 2012 قبل أن يعود بعد 4 سنوات لكن في ثوب اللاعب الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي الذي دفع 105 ملايين يورو لاسترجاعه.

وشارك بوجبا في 39 مباراة بالموسم الحالي وسجل 14 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

بوجبا مانشستر يونايتد

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