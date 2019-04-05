تعرف على معلقي مباريات الأهلي والزمالك ودوري أبطال أوروبا

أسبوع ساخن تقام فيه مباريات الدور ربع النهائي في بطولات الأندية بقارتي إفريقيا وأوروبا ويترقب المصريون القطبين الأهلي والزمالك وينتظرون بشغف لقاءات مرتقبة لليفربول وبرشلونة ويوفنتوس.

وتنقل قناة بي إن سبورتس مباريات بطولتي إفريقيا يومي السبت والأحد ولقاءات دوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء.

وفي ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا يحل الأهلي يوم السبت ضيفا على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في لقاء منقول على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليه محمد الكواليني.

وفي المغرب يواجه الزمالك فريق حسنية أغادير في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية يوم الأحد ويعلق على اللقاء علي محمد علي وتنقله قناة بي إن سبورتس 1.

ومعلقو بقية المباريات هم:

السبت

ريال مدريد وإيبار - الدوري الإسباني - بي إن سبورتس 3 - خالد الحدي

يوفنتوس وميلان - الدوري الإيطالي - بي إن سبورتس 4 - علي محمد علي

بايرن ميونيخ ودورتموند - الدوري الألماني - بي إن سبورتس 5 - سوار الذهب

برشلونة وأتليتكو مدريد - الدوري الإسباني - بي إن سبورتس 3 - عصام الشوالي

النادي الرياضي القسنطيني الجزائري والترجي التونسي - دوري أبطال إفريقيا - بي إن سبورتس 1 - حفيظ دراجي ورؤوف خليف

هورويا الغيني والوداد المغربي - دوري أبطال إفريقيا - بي إن سبورتس 1 - جواد بده

الأحد

النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني - الكونفدرالية - بي إن سبورتس 1 - عصام الشوالي وسوار الذهب

نكانا الزامبي والصفاقسي التونسي - الكونفدرالية - بي إن سبورتس 1 - رؤوف خليف

الثلاثاء

توتنام ومانشستر سيتي - دوري الأبطال - بي إن سبورتس 1 - حفيظ دراجي وخليل البلوشي

ليفربول وبورتو - دوري الأبطال - بي إن سبورتس 2 - رؤوف خليف

الأربعاء

مانشستر يونايتد وبرشلونة - دوري الأبطال - بي إن سبورتس 1 - علي محمد علي ورؤوف خليف

أياكس ويوفنتوس - دوري الأبطال - بي إن سبورتس 2 - حفيظ دراجي وسوار الذهب

الخميس

آرسنال ونابولي - الدوري الأوروبي - بي إن سبورتس 1 - محمد بركات