طنطا يقترب من الممتاز.. ومنافسة قوية في مجموعة القاهرة

اختتمت منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري للقسم الثاني (ممتاز ب) واشتعلت المنافسة قبل جولتين من النهاية في مجموعة القاهرة بينما اقترب طنطا من التأهل في مجموعة بحري.

وكان أسوان قد ضمن التأهل رسميا إلى الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على النصر التعدين بهدفين مقابل هدف واحد. (من هنا)

وفي مجموعة بحري خطف طنطا الفوز أمام غزل المحلة بهدف نظيف ليضع قدما نحو العودة إلى الدوري الممتاز.

وتعادل منافسو طنطا في مبارياتهم، إذ انتهى لقاء مركز شباب تلا والرجاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وكفر الشيخ أمام الأوليمبي بنفس النتيجة، بينما تغلب بلدية المحلة على دمنهور بهدفين نظيفين.

ورفع طنطا رصيده إلى 46 نقطة قبل جولتين من النهاية وبفارق 5 نقاط عن الرجاء والأوليمبي وبلدية المحلة وألعاب دمنهور.

ويفصل طنطا نقطتين عن التأهل الرسمي إلى الدوري المصري الممتاز.

أما في مجموعة القاهرة فاشتعلت المنافسة بعد فوز نادي مصر بهدف نظيف على الشمس.

ورفع نادي مصر رصيده إلى 50 نقطة قبل جولتين من النهاية، ووصل رصيد سيراميكا كليوباترا والترسانة إلى 47 نقطة والقناة إلى 46 نقطة.

ويفصل نادي مصر 4 نقاط عن التأهل الرسمي إلى الدوري الممتاز.

وتأتي مباريات الجولة المقبلة للفرق المتنافسة كالآتي:

نادي مصر × منتخب السويس

الترسانة × النصر

القناة × دمياط

سيراميكا × جمهورية شبين