كم هو مقدار استفادة وكلاء اللاعبين من سوق الانتقالات في إنجلترا .. الاتحاد الإنجليزي يعلن الأرقام الرسمية

لا يتوقف جنون سوق الانتقالات ولا محاولات استقطاب أفضل المواهب والنجوم في إنجلترا، والمؤكد أن التفاصيل الرقمية بإمكانها أن تصيبك بالدهشة!

أموال ضخمة تتقضاها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز سنويا أيا كانت النتائج أو المحصلة النهائية للموسم، ما بين تلك المستحقة من الرعاة - بدرجة أقل- وحقوق النقل التلفزيونية -بدرجة أكبر- والتي ساهمت في تقارب كبير في مستويات الأندية.

الأندية في الدرجة الأقل من الممتازة، وتحديدا في منافسات الـ "شامبيونشيب" أصبح لديهم رصيد لا يستهان به من الكعكة المالية لحقوق النقل التلفزيونية، بجانب مكافآت مالية ضخمة.

تقرير سابق للـ BBC ذكر أن الفائز بمباراة تحديد الصاعد الثالث للدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي سيحصل على إجمالي يقدّر بـ 160 مليون جنيه إسترليني.

فولام تفوق على أستون فيلا حينها في الحدث الذي يستضيفه ملعب "ويمبلي" سنويا، وحصد ذلك القدر الهائل من الأموال الذي استغله في تدعيمات مميزة من حيث الأسماء، ولكن التوقيت والكيفية لم يسعفا الفريق اللندني من أجل النجاة من الهبوط مرة أخرى، والذي تأكد قبل عدة جولات من نهاية الموسم الجاري.

أصبحنا نستمع إلى مصطلح Top 6 بدلا من Top 4، وفكرة الوصول لمقعد أوروبي لم تعد بالأمر المضمون لأندية اعتادت الحصول على مقعد حتى في أقل مواسمها.

مع نهاية كل سوق انتقالات صيفية، يمكن حصر إجمالي يقارب المليار من العملة المحلية البريطانية، هو مجموع ما تنفقه الأندية في إنجلترا.

أندية في منتصف الجدول لم تعتد الحصول على صفقات بأرقام ضخمة، صارت تنفق ما يقارب الـ30 مليون وربما أكثر فقط في صفقة واحدة، ومصطلح "أغلى صفقة في تاريخ النادي" لم يعد أمرا ثابتا، فتلك الأندية صارت تكسر رقمها القياسي الخاص موسما بعد الآخر.

مئات الملايين يستفيد منها الأندية التي تبيع نجومها واللاعبين والرعاة وأيا كان من يستفيد حسب الاتفاقيات المبرمة لكل صفقة، ولكن فئة محددة تنال قدرا لا يستهان به من الكعكة، ألا وهم وكلاء اللاعبين.

تقرير جديد يصدره الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوضح كم ما أنفقه كل نادي من أندية الدوري الممتاز الـ20 لوكلاء اللاعبين فقط خلال عام 2018 وصولا إلى فبراير 2019، حيث بلغ إجمالي ما تم انفاقه في ذلك العام فقط 260.6 مليون جنيه إسترليني.

ليفربول كان الأكثر تدعيما في السوق الصيفي الأخير، حيث وفد إلى قلعة "أنفيلد" كل من حارس المرمى البرازيلي أليسون ومواطنه في الارتكاز الدفاعي فابينيو، والجناح السويسري شيردان شاكيري بجانب صانع الألعاب المالي نابي كيتا، ويمكن احتساب صفقة المدافع الهولندي القادم من ساوثامبتون فيرجيل فان دايك في شتاء الموسم السابق ضمن صفقات 2018.

كم كبير من الإنفاق في سوق الانتقالات استفاد منه ليفربول فنيا في استمراره في المنافسة أمام حامل اللقب مانشستر سيتي في صراع من المؤكد أنه سيستمر حتى الثوان الأخيرة من عمر الموسم، أما ماديا فمن المنطقي أن يكون ليفربول على قمة إحصائية الأموال المنفقة لوكلاء اللاعبين بواقع ما يقارب 44 مليون جنيه إسترليني.

البارز في تلك القائمة هو وجود تشيلسي ثانيا بإجمالي يقارب 27 مليون جنيه إسترليني مع صفقات محدودة في عام 2018، ومنها ما هو على سبيل الإعارة مثل الكرواتي كوفاسيتش القادم من ريال مدريد.

ولكن من المؤكد أن اتمام انتقال الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش من صفوف بوروسيا دورتموند في تعاقد يبدأ سريانه بداية من الموسم المقبل قد أزاد من التزامات النادي اللندني تجاه وكلاء اللاعبين.

ومع معاناة الفريق اللندني في ضمان الحصول على مقعد في دوري الأبطال في موسم متفاوت النتائج والمستوى رفقة الإيطالي ماوريزيو ساري، فإن ذلك الرقم يترجم قليلا حالة العشوائية التي يعتقد المتابعون أن الأمور تدار بها في القلعة الزرقاء خلال السنوات الأخيرة.

أندية مانشستر تأتي في الترتيبين التاليين بإجمالي تجاوز الـ20 مليون لكل ناد، مع زيادة طفيفة تكبدتها خزائن مانشستر سيتي عن الجار، وفي كل الأحوال كانت انتدابات الغريمين محدودة خلال عام 2018، ولكل بالتأكيد صفقة مثل التشيلي أليكسس سانشيز جنى منها وكيله الكثير من خزينة يونايتد!

يأتي تاليا في القائمة فريق إيفرتون، والذي أبرم صفقات عديدة خلال الموسم الماضي بالكاد تساعده في احتلال المركز العاشر في جدول الترتيب حتى الآن رغم الطموحات الكبيرة التي عقدتها جماهير الفريق تحت قيادة فنية برتغالية لماركو سيلفا، وتجاوز ما جناه الوكلاء من إيفرتون 19 مليون جنيه إسترليني.

الغريمان اللندنيان أرسنال وتوتنام تجاوزا الـ10 ملايين بقليل، ولكنهما يقدمان موسما جيدا يتنافسان فيه بقوة على ضمان مقاعد دوري أبطال أوروبا، فيما نجح توتنام أيضا في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم أن إجمالي ما قدماه لوكلاء اللاعبين يقل عن ذلك الذي أنفقته أندية مثل ويست هام يونايتد وليستر سيتي.

بورنموث، الذي يمكن أن نسرد قصة نجاحه من الدرجة الرابعة حتى الدوري الممتاز مع مديره الفني "إيدي هاو" في تقارير مطولة ، ويقترب من ضمان البقاء في الدوري الممتاز لموسم خامس على التوالي.

نجاح مميز يستحق أن يُكافأ عليه وكلاء لاعبي الفريق الذين حصلوا على ما يصل مجموعه إلى أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني بقليل.

البارز هو ولفرهامبتون، والذي يقدم موسما مميزا للغاية يقترب فيه من ضمان مقعد إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم رغم أنه أول مواسم الفريق في الدوري الممتاز بعد غياب.

إجمالي ما أنفقته إدارة الـ"وولفز" يقارب الـ6.5 مليون جنيه إسترليني بقليل.

أندية ستوك سيتي وسوانزي سيتي وويست بروميتش ألبيون هبطت من الدرجة الممتازة في الموسم السابق، ورغم ذلك فإن كل نادي منهم التزم بدفع ما بين 5.5 إلى 7.2 مليون جنيه إسترليني للوكلاء، وهو أكثر مما دفعته أندية مثل بيرنلي وبرايتون وكارديف سيتي والتي تتواجد في الدوري الممتاز هذا الموسم.

كارديف سيتي يحاول ألا يعود إلى الـ "شامبيونشيب" سريعا هذا الموسم، ولكنه أقل الأندية التي تكبدت الملايين تجاه وكلاء اللاعبين، حيث أنفق الفريق الويلزي 2.8 مليون جنيه إسترليني.

نادي سندرلاند العريق يعاني في دوري الدرجة الثانية ويقترب من الصعود إلى الـ "شامبيونشيب"، ولكنه دفع لوكلاء اللاعبين رقما يتفوق على ذلك الذي أنفقه كارديف، وتحديدا 2.9 مليون جنيه إسترليني.

بحسب موقع Transfermarkt، فإن إجمالي ما أنفقه الأندية الإنجليزية خلال فترتي انتقالات في الموسم الجاري تصل قيمته إلى مليار و650 مليون جنيه إسترليني كحصيلة انتقالات لـ 335 لاعبا.

بحسبة رقمية، فإن ما حصل عليه وكلاء اللاعبين من سوق الانتقالات الإنجليزي لهذا الموسم فقط يمثل ما يزيد عن 15% من إجمالي إنفاق الأندية في سوق الانتقالات.