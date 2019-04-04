بامبو يختار أفضل لاعب في الدوري ويصرح: مهاجم بيراميدز "ليس طبيعيا"

يتمنى كريم بامبو لاعب الإسماعيلي أن يلحق بمحمود تريزيجيه وكريم حافظ وعلي غزال وآخرين يلعبون الآن في أوروبا، ويرى أن قدرات كينو لاعب بيراميدز تفوق لاعبي الدوري المصري الممتاز.

وأجاب بامبو عن سؤال من أفضل لاعب في الدوري بالقول:"فرجاني ساسي وعمرو السولية وكينو فهو لاعب غير طبيعي".

وتحدث عن مستقبله عبر البرنامج الإذاعي وان تو:"لم أحسم قراري بعد، أتطلع للاحتراف الخارجي، فهي آخر فرصة لي رغم أنها تبدو صغيرة، لأنني أبلغ 26 سنة".

وأشار "أتطلع للعب في الدوري الإنجليزي، ولكن أعلم أنه صعب، وهناك اهتمام من ناد تركي وآخر بلجيكي، لكنه مجرد كلام شفوي، وأنتظر عرضا رسميا".

وأكد بامبو "الأولوية للإسماعيلي حال عدم تلقي عرض جيد للاحتراف في أوروبا، لقد اتفقت مع إدارة النادي على ذلك".

وواصل "النتائج الإيجابية خففت من غضب جماهير الإسماعيلي، معظم لاعبي الفريق لم يعتادوا على اللعب في أكثر من بطولة وضغط المباريات وكثرة رحلات السفر في دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية، وبعد الخروج من المسابقتين تحسنت نتائجنا نسبيا".

وأردف اللاعب السابق للأهلي "جماهير الإسماعيلي تريد الفوز دائما في أي بطولة، مما يؤدي إلى ضغط كبير على اللاعبين، والمدير الفني للفريق سيدومير يانيفسكي نجح في تصحيح المسار، حيث تولى المسؤولية في 10 مباريات، فاز 6 مرات وتعادل 4".

ولفت لاعب الإسماعيلي "تنتظرنا مواجهات صعبة جدا في الدور الثاني ضد الأهلي وبيراميدز والزمالك، لا أرى فريقا مميزا في الدوري هذا الموسم، فالمستويات متقاربة، لا توجد مباراة سهلة".