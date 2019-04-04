رسميا - ماندزوكيتش مستمر مع يوفنتوس حتى 2021

أعلن نادي يوفنتوس رسميا عن تجديد عقد ماريو ماندزوكيتش مهاجم الفريق لمدة موسمين.

ماريو ماندزوكيتش النادي : يوفنتوس يوفنتوس

ويستمر ماندزوكيتش مع البيانكونيري حتى صيف 2021 بعد إعلان توقيعه بصورة رسمية.

وخاض ماندزوكيتش 30 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 7 آخرين.

وكان ماندزوكيتش قد انضم إلى يوفنتوس في صيف 2015 قادما من أتليتكو مدريد.

وبذلك من المقرر أن يستمر ماندزوكيتش مع يوفنتوس لمدة 7 سنوات كاملة كأكثر نادي يستمر فيه طوال مسيرته.

وسبق لماندزوكيتش اللعب لفرق فولفسبورج وبايرن ميونيخ بالدوري الألماني وأتليتكو مدريد في إسبانيا ودينامو زغرب في كرواتيا.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة أياكس أمستردام في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسبق لماندزوكيتش الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013 مع فريق بايرن ميونيخ.