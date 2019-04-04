مران الغائبين عن لقاء صن داونز - إكرامي يشارك في تدريبات الأهلي جزئيا.. وهشام محمد يبدأ الجري

خاض لاعبو الأهلي الغائبين عن قائمة الفريق أمام صن داونز تدريبات على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة صباح اليوم الخميس.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في الثالثة عصرا بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشارك في مران اليوم كل من وليد سليمان ومحمد نجيب وإسلام محارب وأحمد حمودي وعمرو جمال وباسم علي وأحمد علاء ومصطفى شوبير.

وقاد المران حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال بالفريق، وشهدت التدريبات جانب بدني وتقسيمة شارك فيها اللاعبون.

كما شهد المران مشاركة شريف إكرامي في جزء من تدريبات الكرة على هامش المران.

وأدى حارس مرمى الأهلي جانبا من التدريبات التأهيلية والبدنية في "الجيم" قبل الانتظام في تدريبات الكرة بصورة جزئية.

أما هشام محمد لاعب وسط الفريق فبدأ تدريبات الجري حول الملعب تمهيدا لعودته للمشاركة الجماعية.

ويؤدي هشام محمد برنامجه التأهيلي للتخلص من آلام الشد في العضلة الخلفية الذي لحق به مؤخرا.